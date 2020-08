Ďalší mladý nemecký reprezentant Sandro Wagner ukončil kariéru

Berlín 2. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Sandro Wagner ukončil vo veku 32 rokov hráčsku kariéru. Niekdajší útočník však chce pracovať ako tréner, prezradil to v nedeľnom rozhovore pre periodikum Bild.



Počas kariéry obliekal dresy Bayernu Mníchov, Werderu Brémy, Herthy Berlín či Hoffenheimu. V národnom drese odohral osem zápasov a strelil päť gólov. "Som veľmi vďačný za to, čo mi futbal dal. Prežil som skvelé chvíle a mohol som si splniť sny. Mimoriadne som hrdý na možnosť reprezentovať Nemecko," citovala Wagnera agentúra DPA.



Wagner, ktorý v roku 2009 získal s národným výberom do 21 rokov titul majstrov Európy, je ďalší z nemeckých reprezentantov, ktorý v relatívne mladom veku ukončil kariéru. Nedávno oznámili koniec 29-ročný Andre Schürrle či Wagnerov rovesník Benedikt Höwedes.