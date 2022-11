Ďalšia senzácia na MS, Nemci prekvapujúco prehrali s Japonskom 1:2

Japonský brankár Šuiči Gonda a nemecký futbalista David Raum počas zápasu základnej E-skupiny Nemecko - Japonsko na MS v katarskej Dauhe v stredu 23. novembra 2022. Foto: TASR - AP

E-skupina - 1. kolo:

Nemecko - Japonsko 1:2 (1:0)

Góly: 33. Gündogan (z 11 m) - 75. Doan, 83. Asano. Bez kariet. Rozhodovali: Barton - Morán (obaja Salvádor), Zeegelaar (Surinam), 42.608 divákov

Nemecko: Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündogan (67. Goretzka) - Gnabry (90. Moukoko), Müller (67. Hofmann), Musiala (79. Götze) - Havertz (79. Füllkrug)

Japonsko: Gonda - Sakai (75. Minamino), Itakura, Jošida, Nagatomo (57. Mitoma) - Endo, Tanaka (71. Doan) - Ito, Kamada Kubo (46. Tomijasu) - Maeda (57. Asano)

Nemecký futbalista Ilkay Gündogan strieľa úvodný gól zo značky pokutového kopu počas zápasu základnej E-skupiny Nemecko - Japonsko na MS v katarskej Dauhe v stredu 23. novembra 2022. Foto: TASR - AP

Japonskí futbalisti sa tešia po výhre v zápase základnej E-skupiny Nemecko - Japonsko na MS v katarskej Dauhe v stredu 23. novembra 2022. Japonsko zvíťazilo 2:1. Foto: TASR - AP

Al Raján 23. novembra (TASR) - Futbalisti Nemecka prekvapujúco prehrali v stredajšom prvom zápase E-skupiny na MS v Katare s Japonskom 1:2. V Al Rajáne favoritovi nevyšla záverečná polhodina, keď ich súper uzemnil hernou modernou i dôraznejším zakončením.O 17.00 SEČ nasledoval druhý zápas skupiny medzi Španielskom a Kostarikou. Duely druhého kola v tejto vetve sa hrajú v nedeľu, o 11.00 Japonsko s Kostarikou, o 20.00 sa v šlágri dňa stretnú Španieli s Nemcami.Nemecká prevaha bola očakávaná a jasná a keď sa v 8. minúte Japonci len pre ofsajd neujali vedenia, v štatistike mali 5 presných prihrávok k 53 súperovým. Aj v nasledujúcom priebehu síce Nemci hrozili svojimi plastickými kombináciami, pričom v rozohrávke chybovali a z nízkeho, ale z rýchleho pressingu Japoncov sa udialo niekoľko nebezpečných kontier. V 20. minúte vyslal spoza šestnástky takmer gólovú bombu Kimmich a nemecký dispečer bol aj strojcom situácie, ktorá viedla k otvoreniu skóre. Presnou polodiagonálou uvoľnil naľavo vo vápne Rauma, po faule brankára nasledovala penalta, ktorú Gündogan presvedčivo premenil. V nadstavenom čase Nemci pridali druhý gól, ktorý neplatil pre ofsajd a tak stav 1:0 nezodpovedal ich 81-percentnej prevahe, ozrutnému počtu 444 presných prihrávok a strelám 13:1 (4:0 na bránu).Chvíľu trvalo, kým to favorit rozpumpoval aj v druhej časti. Kým Japonci zintenzívnili pokusy o protiútoky, Musiala predviedol parádnu individuálnu akciu s tesným zakončením a blízku ku gólu bola aj strela Gündogana. Keď to začalo v moderne kmitajúcom nemeckom stroji škrípať a súper sa dostal do hry, zrazu sa udiala drsná minútka pred japonským brankárom. Gonda najprv eliminoval zblízka Gnabryho i gólom kričiacu dorážku Hoffmana a v dohrávaní akcie predviedol ďalší rozprávkový zákrok, opäť po Gnabryho strele. Zápas sa dostal do skvelých otáčok, Neuer fantasticky vyrazil strelu Asana, dorážka Sakaia šla vedľa a potom Japonci v podstate nemeckým spôsobom vyrovnali. Iskrivú akciu zo stredu na krídlo a odtiaľ na päťku zakončil striedajúci Doan najprv do Neuera, no vzápätí zavesil do siete. Stav 1:1 Nemcov nezobudil a druhým gólom ich po rýchlej akcii a dravom krídelnom prieniku potrestal ďalší striedajúci hráč Asano. Nemci síce v závere takmer vyrovnali po strele Goretzku, ale predtým mal ďalšie šance víťazný tím, ktorý predviedol skvelý druhý polčas.