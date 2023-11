Ďalšie víťazstvo pre Verstappena, na pódium sa vrátil Alonso

Sao Paulo 5. novembra (TASR) - Holandský motoristický pretekár Max Verstappen zvíťazil v nedeľňajšej VC Brazílie. Už istý trojnásobný majster sveta tak vyhral sedemnáste preteky v sezóne a vylepšil svoj vlastný rekord v tejto štatistike. Druhé miesto obsadil Brit Lando Norris na McLarene a najlepšiu trojku doplnil španielsky veterán Fernando Alonso. Pre pilota Astonu Martin je to ôsme pódium v sezóne a prvé po šiestich pretekoch.



O treťom mieste sa rozhodlo na cieľovej čiare. Alonso zviedol dramatický súboj s Mexičanom Sergiom Perezeom na Red Bulle. Ten ho v záverečnej fáze predbehol, no dvojnásobný majster si vzal pozíciu späť v poslednom kole a na súpera mal v cieli náskok len 53 tisícin sekundy. Najrýchlejšie kolo mal Norris a vyrovnal nelichotivý rekord Nemca Nicka Heidfela za najviac pódiových umiestnení bez víťazstva (13).



V prebiehajúcej sezóne formuly 1 je okrem jazdeckého titulu rozhodnuté aj o tom konštruktérskom. Druhýkrát za sebou ho získal Red Bull. V rekordne dlhom kalendári sú na programe ešte dve podujatia, najbližšie sa jazdci predstavia v uliciach Las Vegas 19. novembra. Formula 1 sa do dejiska vráti prvýkrát od roku 1984.



Štart poznačila kolízia Albona a Magnussena, ktorá znamenala pre oboch koniec pretekov. Ešte v zahrievacom kole mal poruchu Leclerc a na reštarte v 4. kole tak stálo len sedemnásť monopostov. Pozíciu tu získal na úkor Hamiltona len Alonso. Obaja piloti Mercedesu nemali rýchlosť celé preteky, časť z nich sa vlaňajší víťaz Russell pokúšal o spoluprácu, nakoniec však odstúpil. K malému vzruchu vpredu prišlo len v ôsmom kole, keď to Norris skúsil na Verstappena. "Mad Max" si však o niekoľko kôl tradične vytvoril pohodlný náskok a išiel vlastné preteky.



Hamilton sa snažil udržať pozície, no po prvej zastávke v boxoch ho predbehli aj Perez, Sainz, Gasly a sedemnásobný šampión začal hlásiť problémy s pneumatikami. Nakoniec doviezol svoj monopost M14 na ôsmom mieste, hneď za ním bol Juki Cunoda, ktorý takmer vyrovnal svoj najlepší výkon v tejto sezóne. K tomu sa priblížil aj Lance Stroll z Kanady, Alonsov tímový kolega bol piaty.



Technické problémy skomplikovali preteky celkovo šiestim jazdcom. Okrem Leclerca a Norrisa odstúpili aj obe Alfy Romeo a VC Brazílie dokončilo len štrnásť jazdcov.