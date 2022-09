Ďalšia blamáž. Slovensko prehralo v premiére Calzonu s Azerbajdžanom

Liga národov - 3. skupina C-divízie:

SLOVENSKO - Azerbajdžan 1:2 (0:1)



Góly: 90.+3 Jirka (z 11 m) - 44. Dadašov, 90.+5 Haghverdi. ŽK: Jirka, Bénes - Almeida, Magomedalijev, Sejdijev. Rozhodovali: Collum - McGeachie, Connor (všetci Škót.), 2875 divákov.



Slovensko: Rodák - Vallo, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero (83. Ďuriš), Lobotka, Bénes (83. Mráz) - Regáli (63. Herc), Boženík (74. Zreľák), Jirka

Azerbajdžan: Magomedalijev - Haghverdi, B. Hüseynov, Mustafazade, Džafargulijev - Machmudov (83. Džamalov), Eddy, Almeida (72. Isajev), Kökcü (72. Sejdijev) - Dadašov (77. Gurbanli), Šejdajev

Trnava 22. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia neuspela v premiérovom vystúpení pod vedením talianskeho trénera Francesca Calzonu. Vo štvrtkovom stretnutí 3. skupiny C-divízie Ligy národov prehrala v Trnave s Azerbajdžanom 1:2. Hostí poslal do vedenia v 44. minúte Renat Dadašov, v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal z jedenástky Erik Jirka, ale v 90.+5 min rozhodol o výsledku Hodžat Haghverdi.Po piatich zápasoch klesli Slováci v tabuľke na tretie miesto o bod práve za svojho premožiteľa. Prvú priečku a postup vyššie si v predstihu zabezpečil Kazachstan triumfom nad Bieloruskom 2:1. Slováci uzavrú účinkovanie v súťaži v nedeľu o 18.00 h súbojom s Bieloruskom v srbskom meste Bačka Topola. Zostup im nehrozí, play out čaká bez ohľadu na výsledok na posledných Bielorusov.Calzona nasadil do základnej zostavy jedného debutanta, na pravom kraji obrany sa predstavil Vallo. V úvode sa hralo vo veľmi vlažnom tempe, Slováci poslali niekoľko prudších centrov do šestnástky, no nedokázali po nich ohroziť Magomedalijeva v azerbajdžanskej bránke. Domáci doplácali aj na nepresnosti, ktorými si kazili pokusy o rýchlejšie akcie už v zárodku. Po žltej karte pre hosťujúceho Almeidu za faul na Boženíka mali Slováci k dispozícii priamy kop, z ktorého vystrelil Bénes, Magomedalijev sa natiahol a kvalitný zákrokom uchoval bezgólový stav. Až potom zahrozil Azerbajdžan, B. Hüseynov vypálil z diaľky, po teči Lobotku skončila lopta len tesne vedľa Rodákovej bránky. V 30. minúte si domáci vypracovali veľkú šancu, Regáli odcentroval sprava a Jirka hlavičkoval vo výhodnej pozícii tesne nad odkrytú bránku. Na opačnom konci to vyskúšal Haghverdi a Dadašov nenasmeroval tečom pätičkou loptu medzi tri žrde. Oveľa bližšie k otvoreniu skóre sa dostal Bero, keď z hranice veľkého vápna ľavačkou trafil brvno a lopta sa odrazila von. Hostia sa s pribúdajúcim časom osmeľovali, center Almeidu ešte nenašiel adresáta, v 44. minúte však Kökcü nacentroval z pravej strany na Dadašova, ktorý si na päťke prebral loptu a v páde zakončil pod brvno a krátko pred polčasom poslal Azerbajdžan do vedenia.Po prestávke sa v príležitosti ocitol Bero, jeho prudkú strelu z mierneho uhla vyrazil Magomedalijev. Aj v druhom polčase trápili Slovákov nepresné prihrávky a straty lopty, ktoré komplikovali snahu o vyrovnanie. Živou vodou ich mohol po necelej hodine hry poliať Boženík, po centri Valla sprava predviedol akrobatické zakončenie, na brvno ho tečoval Eddy. Calzona pristúpil v 63. minúte k svojmu prvému striedaniu na lavičke Slovenska, Regáliho nahradil Herc. Súper sa sústredil na hájenie jednogólového náskoku a zatiahol sa do defenzívneho bloku, do ktorého sa ťažko presadzovalo. Takmer to zmenil Hancko z druhej vlny, pred šestnástkou si spracoval odrazenú loptu a ľavačkou vystrelil tesne vedľa. V 83. minúte sa debutu v najcennejšom drese dočkal aj Ďuriš, ktorý prišiel na ihrisko namiesto Bera. V nadstavenom čase najskôr Hancko vybojoval jedenástku po faule striedajúceho Isajeva. Premenil ju Jirka, ale domáci predsa len nezískali ani bod. Veľkú príležitosť vrátiť hostí do vedenia mal práve Isajev, jeho zakončenie zblokoval Šatka na rohový kop. Azerbajdžan ho rozohral nakrátko, nasledoval center, po ktorom si slovenská obrana nepostrážila Haghverdiho a ten hlavičkou rozhodol o výsledku.1. Kazachstan 5 4 1 0 8:3 13*2. Azerbajdžan 5 2 1 2 4:4 73. SLOVENSKO 5 2 0 3 4:5 64. Bielorusko 5 0 2 3 2:6 2*** - postup** - play out