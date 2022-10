Ďalšia komplikácia pre Pogbu, má problémy so stehnom

Paríž 31. októbra (TASR) - Francúzskeho futbalistu Paula Pogbu trápi zranenie stehna. Znížila sa tak pravdepodobnosť jeho štartu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta, ktorý už predtým skomplikovali problémy s kolenom.



Pogba nehral za Juventus Turín od júlového prípravného zápasu proti mexickému klubu Guadalajara (2:0). Za tím, do ktorého sa vrátil po šiestich rokoch, tak ešte nenastúpil počas tejto sezóny v súťažnom zápase. Nové zranenie prišlo po jeho nedávnom návrate do tréningového procesu.



Podľa agentúry AFP trápi 29-ročného stredopoliara svalové vyčerpanie, ktoré ho odstaví na 10 dní. Nominácie na MS musia krajiny zverejniť do 9. novembra, pričom úradujúcich majstrov sveta čaká prvý zápas D-skupiny v utorok 22. novembra proti Austrálii. O postup zabojujú aj proti Dánsku (26.11.) a Tunisku (30.11.).



Tréner Didier Deschamps nemôže počítať s viacerými oporami. Zranenie trápi aj Raphaela Varanea (Manchester United), N'Gola Kanteho z Chelsea a problémy s lýtkom má taktiež náhradný brankár Mike Maignan z AC Miláno.