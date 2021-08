Ďalšia nepríjemnosť pre Barcelonu, Agüero môže chýbať 10 týždňov

Barcelona 9. augusta (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Segio Agüero z FC Barcelona utrpel zranenie, ktoré ho vyradí na dlhšie obdobie. Po skončení pôsobenia jeho krajana Lionela Messiho v katalánskom klube je to tak pre trénera Ronalda Koemana ďalšia nepríjemná správa.



Tridsaťtriročný Agüero prišiel do "Barcy" ako voľný hráč po desaťročnom pôsobení v Manchestri City. Hoci jeho transfer ešte klubové vedenie oficiálne v La Lige nezaregistrovalo pre nedotiahnuté veci ohľadom financií, malo sa tak stať v najbližšom čase. Barcelončania majú čas splniť formálne podmienky angažovania nových posíl do piatka.



Ako Barcelončania oficiálne potvrdili na sociálnej sieti, útočník má najnovšie problém s pravým lýtkom, čo ho vyradí až na 10 týždňov. To už mali ukázať rýchle lekárske testy. Bližšie podrobnosti však nie sú k dispozícii a zostáva otázne, kedy 101-násobný argentínsky reprezentant bude môcť debutovať v novom drese.