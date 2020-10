Ďalšie testy Neapolčanov neodhalili nové prípady koronavírusu

Neapol 9. októbra (TASR) - Piatkové testovanie futbalistov SSC Neapol neodhalilo žiadny ďalší prípad koronavírusu. Oznámil to v piatok klub prostredníctvom twitteru s tým, že jediný pozitívny zostáva člen lekárskeho tímu.



Hráči Neapola sa podrobili ďalším testom po tom, čo ich káder zasiahol koronavírus pred nedeľným šlágrom 3. kola Serie A s Juventusom Turín. Pozitívne nálezy mali stredopoliari Piotr Zielinski a Eljif Elmas, nákazu potvrdili aj u člena realizačného tímu "Partenopei" Giandomenica Costiho.



Miestne zdravotné úrady následne nedovolili mužstvu vycestovať na zápas do Turína. Lobotku nepustili na reprezentačný zraz a nemohol pomôcť národnému tímu vo štvrtkovom semifinále baráže o ME 2020 proti Írsku. Slováci zápas zvládli aj bez neho a po penaltovom rozstrele postúpili do finále. Slovensko sa v tomto asociačnom termíne ešte predstaví v Lige národov v Škótsku (11. októbra v Glasgowe) a doma proti Izraelu (14. októbra v Trnave).