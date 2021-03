Dán Kron vyhral úvodnú etapu Okolo Katalánska, Sagan zaostal

Calella 22. marca (TASR) - Dánsky cyklista Andreas Kron triumfoval v úvodnej etape 100. ročníka pretekov Okolo Katalánska a je líder celkového poradia. Jazdec stajne Lotto Soudal zvládol 178,4 km dlhú trať so štartom a cieľom v meste Calella za 4:20:15 h. Druhý finišoval Španiel Luis Leon Sanchez (Astana) a tretí bol Francúz Remy Rochas (Cofidis). Peter Sagan nebojoval o víťazstvo a do cieľa prišiel s niekoľkominútovým mankom na víťaza.



Slovenský cyklista prišiel na preteky po náročnom víkende. V sobotu absolvoval 300 km na klasike Miláno - San Remo a obsadil štvrté miesto. Do Katalánska prišiel naberať súťažné kilometre v náročných kopcoch, keďže mu to počas prípravy nedovolilo ochorenie Covid-19 a následná pauza.



Úvodných sto kilometrov pretekov sa išlo po rovinatom teréne, no potom čakali na cyklistov tri stúpania. Najprv to bol kopec Port de les Guilleries 2. kategórie, krátko po ňom Port de Santa Fe de Montseny 1. kategórie (12,2 km, 4%) a záverečný Port de Collsacreu 3. kategórie sa nachádzal 17 km pred cieľom. Po úvodných kilometroch sa od pelotónu odtrhla štvorica Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi), Rein Taaramäe (Intermarche-Wanty Gobert), Natnael Berhane (Cofidis) a Sylvain Moniquet (Lotto Soudal). Čoskoro si vypracovali takmer päťminútový náskok a ten si udržiavali až po prvé stúpanie. Na ňom však zvýšili v pelotóne tempo jazdci Movistaru, ktorí sa chceli zbaviť šprintérov a klasikárov, a náskok vedúcej štvorice rýchlo klesal. Medzitým prišlo k hromadnému pádu a odstúpiť museli Pieter Serry (Deceuninck-QuickStep) i Rui Costa (SAE Team Emirates).



Vysoké tempo Movistaru poriadne preriedilo pelotón, z ktorého si na stúpaní na Port de Santa Fe vystúpil aj Peter Sagan. Z úniku vydržal na čele len Moniquet, ktorý si prišiel pre body na zasneženej horskej prémii, zaistil si dres pre lídra vrchárskej súťaže a zvesil nohy. Za chvíľku ho dobehol pelotón. Po následnom zjazde sa na rovinatej časti pokúšalo viacero pretekárov dostať do úniku. Na chvíľu sa dokonca odtrhla početná asi 15-členná skupina, kde bol Geraint Thomas, ale čoskoro sa vrátila späť. Asi 20 km pred cieľom vyrazil Luis León Sánchez (Astana) a za ním sa dokázali odtrhnúť aj Lennard Kämna (Bora), Andreas Kron (Lotto Soudal) a Remy Rochas (Cofidis). Kvarteto si vypracovalo slušný náskok, stíhacia jazda pelotónu bola nakoniec márna. V špurte štvorice si vybojoval najväčší triumf kariéry Kron. "Je to fantastické. Sú to moje prvé etapové preteky kategórie World Tour a hneď moje prvé víťazstvo. Je to šialené, neviem, čo mám na to povedať. Bol to ťažký deň, no ako tím sme predviedli fantastický výkon. V brejku sme mali Sylvaina Moniqueta, takže máme aj vrchársky dres," uviedol víťaz v televíznom rozhovore.