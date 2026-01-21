< sekcia Šport
Dán Lund Andersen vyhral 1. etapu pretekov Santos Tour Down Under
Na 120,6 km dlhej trati triumfoval v záverečnom špurte pred Britom Matthewom Brennanom.
Autor TASR
Tanunda 21. januára (TASR) - Dánsky cyklista Tobias Lund Andersen vyhral 1. etapu pretekov Santos Tour Down Under v uliciach mesta Tanunda. Na 120,6 km dlhej trati triumfoval v záverečnom špurte pred Britom Matthewom Brennanom, tretí finišoval domáci Austrálčan Sam Welsford.
Výsledky 1. etapy Santos Tour Down Under (Tanunda – Tanunda, (120,6 km):
1. Tobias Lund Andersen (Dán./Decathlon CMA CGM Team) 2:42:41, 2. Matthew Brennan (V. Brit./Visma), 3. Sam Welsford (Austr./INEOS Grenadiers), 4. Danny Van Poppel (Hol./Red Bull Bora-hansgrohe), 5. Ethan Vernon (V. Brit./NSN Cycling Team), 6. Liam Walsh (Austr.) všetci rovnaký čas ako víťaz
