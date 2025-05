Dán Pedersen víťazom tretej etapy a opäť lídrom: Náš plán

Giro d´Italia - výsledky 3. etapy (Vlorë - Vlorë, 160 km):



1. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 3:49:47 h, 2. Corbin Strong (N.Zél./Israel-Premier Tech), 3. Orluis Aular (Ven./Movistar Team), 4. Brandon Rivera (Kol./INEOS Grenadiers), 5. Edoardo Zambanini (Tal./Bahrain-Victorious), 6. Stefano Oldani (Tal./Cofidis), 7. Andrea Vendrame (Tal./Decathlon AG2R La Mondiale Team), 8. Martin Marcellusi (Tal./VF Group-Bardiani CSF-Faizane), 9. Filippo Fiorelli (Tal./VF Group-Bardiani CSF-Faizane), 10. Christian Scaroni (Tal./XDS Astana Team) všetci rovnaký čas



priebežné poradie: 1. Pedersen 7:42:10 h, 2. Primož Roglič (Slov./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +9 s, 3. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +14, 4. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates-XRG) +21, 5. Juan Ayuso (Šp./UAE Team Emirates-XRG) +25, 6. Isaac Del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG) +26

Vlorë 11. mája (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen zvíťazil v 3. etape pretekov Giro d'Italia, keď uspel v záverečnom špurte 160 km dlhej etapy, ktorá začínala a končila v meste Vlorë. Pre člena tímu Lidl-Trek to bol druhý triumf v tohtoročnej edícii podujatia a vďaka zisku bonusových sekúnd sa opäť stal lídrom priebežného poradia.Rozlúčková etapa v rámci albánskej časti týchto pretekov priniesla prvé kopce a podľa očakávania priniesla zaujímavé dianie. Najskôr sa vytvoril únik, v ktorom bol mimo iného sobotňajší víťaz časovky Joshua Tarling. Nie veľmi výrazný náskok sa podarilo bez problémov stiahnuť a postupne sa formoval okruh favoritov na úspech. S blížiacim sa finišom sa pridávalo do tempa a necelých 20 kilometrov pred cieľovou páskou sa balík spojil.V koncovke to bola podľa očakávania taktická bitka, v ktorej napokon Pedersen uspel pred Novozélanďanom Corbinom Strongom a Venezuelčanom Orluisom Aularom. Na čele tak má pred presunom do Talianska náskok deviatich sekúnd pred Slovincom Primožom Rogličom. Triumfom sa stal najúspešnejším profesionálnym dánskym cyklistom, v jeho kariére to bol 52. etapový úspech.citoval Pedersena portál cyclinginfo.com.