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Dán Thomas Frank sa stal novým trénerom futbalistov Crystal Palace
Frank v minulosti trénoval Brentford a Tottenham Hotspur. S Brentfordom postúpil z Championship do najvyššej anglickej súťaže, kde s tímom počas troch sezón obsadil 13., 9. a 16. miesto.
Autor TASR
Londýn 16. novembra (TASR) - Dán Thomas Frank sa stal novým trénerom futbalistov Crystal Palace. Na lavičke nahradil Francúza Pierra Sagea, ktorého vedenie londýnskeho klubu minulý týždeň odvolalo už po piatich mesiacoch. Frank podpísal zmluvu do 30. júna 2029. Palace je po desiatich kolách na poslednom mieste Premier League so siedmimi bodmi.
Frank v minulosti trénoval Brentford a Tottenham Hotspur. S Brentfordom postúpil z Championship do najvyššej anglickej súťaže, kde s tímom počas troch sezón obsadil 13., 9. a 16. miesto. „Som rád, že môžem v našom klube privítať Thomasa Franka. Má bohaté skúsenosti s anglickým futbalom a víťaznú mentalitu. Som presvedčený, že nám pomôže splniť stanovené ciele," uviedol pre oficiálnu webovú stránku prezident klubu Steve Parish.
Frank v minulosti trénoval Brentford a Tottenham Hotspur. S Brentfordom postúpil z Championship do najvyššej anglickej súťaže, kde s tímom počas troch sezón obsadil 13., 9. a 16. miesto. „Som rád, že môžem v našom klube privítať Thomasa Franka. Má bohaté skúsenosti s anglickým futbalom a víťaznú mentalitu. Som presvedčený, že nám pomôže splniť stanovené ciele," uviedol pre oficiálnu webovú stránku prezident klubu Steve Parish.