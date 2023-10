Dáni a Slovinci sa po domácich víťazstvách priblížili k postupu

Kodaň 15. októbra (TASR) - Slovinci a Dáni sa po sobotňajších zápasoch kvalifikácie o postup na futbalové ME usadili so 16 bodmi na čele H-skupiny. Dáni si poradili s Kazachstanom a Slovinci zdolali Fínsko.



Dáni sa rehabilitovali za šokujúcu marcovú prehru v Kazachstane a doma vyhrali 3:1. Dva góly strelil v Kodani Robert Skov, v drese semifinalistov uplynulých ME sa presadil aj Jonas Wind. Kazachstan len znížil po góle Jana Vorogovského. “Sme šťastní, že sme vyhrali tento zápas. Naša skupina je silná a vyrovnaná. Bol to extrémne dôležitý zápas, ale ustáli sme tlak a získali sme dôležité tri body,” povedal tréner Dánska Kasper Hjulmand pre televíziu TV2. V utorok sa Dáni predstavia na pôde San Marína, ktoré ešte nezískalo v kvalifikácii ani bod a nestrelilo ani jeden gól.



Na čele skupiny sa udržali Slovinci, ktorí v Ľubľane zdolali Fínov hladko 3:0. O dva góly už v prvom polčase sa postaral útočník RB Lipsko Benjamin Šeško, ktorého tím si pripísal piate víťazstvo v kvalifikácii a zvládol priamy súboj o prvú priečku. Šeško otvoril skóre v 16. minúte z penalty a o 12 minút neskôr zvýšil po prihrávke Andraža Šporara na 2:0. V nadstavenom čase spečatil víťazstvo Slovincov Erik Janza. Fínom patrí po stretnutí tretia pozícia s rovnakým počtom bodov ako má štvrtý Kazachstan. V "háčku" vyhralo aj Severné Írsko nad San Marínom 3:0 a ukončilo tak sériu piatich prehier. V tabuľke figuruje priebežne na piatom mieste, naposledy triumfovalo na začiatku kvalifikácie v marci, keď vyhralo práve na pôde San Marína (2:0).