Dani Alves ide pred súd, čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia

Barcelona 31. júla (TASR) - Bývalý brazílsky futbalista Dani Alves sa postaví pred súd. V pondelok o tom informoval agentúru AFP najvyšší katalánsky súd, ktorý v júni zamietol tretiu žiadosť štyridsaťročného Brazílčana o prepustenie na kauciu. Alves čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia ženy.



Dátum začiatku súdneho procesu zatiaľ nestanovili. Právnik bývalého obrancu FC Barcelona v júni uviedol, že neexistujú obavy, že by Alves utiekol zo Španielska do Brazílie. Podľa jeho slov chce zostať v Barcelone, kde žije jeho bývalá manželka a dve deti. Prokurátori a sudca to však zamietli z obáv, že by sa mohol vrátiť do svojej vlasti, ktorá nevydáva svojich občanov do zahraničia.



Španielska polícia Alvesa zadržala v januári, ku skutku malo dôjsť 30. decembra minulého roka v nočnom klube v Barcelone. Sexuálne napadnutie má v španielskom trestnom poriadku široký rozsah, môže znamenať všetko od sexuálneho obťažovania až po znásilnenie. Alves, ktorému v prípade uznania viny hrozí až 12 rokov väzenia, v júnovom rozhovore pre denník La Vanguardia obhajoval svoju nevinu: "Mám naozaj čisté svedomie, pokiaľ ide o to, čo sa stalo v tú noc na záchode vo VIP zóne klubu Sutton. Čo sa nestalo je to, že som túto ženu nútil robiť niečo, čo sme robili," povedal Alves vo svojom prvom rozhovore po zatknutí. Ďalej povedal, že najprv klamal, pretože sa bál, že ho opustí manželka, ak prizná stretnutie s inou ženou.



Mexický klub UNAM Pumas po zistení informácií ukončil s Alvesom spoluprácu. Krajný obranca pôsobil v Barcelone v rokoch 2008-2016 i v sezóne 2021/2022. Počas svojej kariéry obliekal aj dresy FC Sevilla, Juventusu Turín, Paríža Saint-Germain či brazílskych tímov Esporte Clube Bahia a FC Sao Paulo. S FC Barcelona triumfoval trikrát v Lige majstrov a so Sevillou má na konte dve víťazstvá v niekdajšom Pohári UEFA. V španielskej lige získal šesť titulov s Barcelonou, dva pridal s PSG v Ligue 1 a s Juventusom triumfoval raz v Serie A. V brazílskej reprezentácii odohral 126 stretnutí a dvakrát s ňou získal titul na Copa America.