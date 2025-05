Dáni deklasovali Maďarov, domácich nabudila zmena brankárov

B-skupina MS:



Maďarsko - Dánsko 2:8 (2:1, 0:3, 0:4)



Góly: 1. Vincze (Hári, Nilsson), 7. Mihalik (Szabó, Ortenszky) - 14. Aagaard (Olesen, M. Lauridsen), 28. M. Lauridsen, 35. Jensen Aabo (Bau Hansen, Bruggisser), 35. Russell (Olesen, Lassen), 44. Aagaard (Fisker-Mölgaard, Blichfeld), 49. Bau Hansen (True), 50. Aagaard (Fisker-Mölgaard), 53. M. Lauridsen (Fisker-Mölgaard, Nicklas Jensen). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), STANO (SR) - Hautamäki (Fín.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.022 divákov.



Maďarsko: Bálizs (35. Vay) - Nilsson, M. Horváth, Szathmáry, Garát, Ortenszky, Szabó, Tornyai - Galló, Hári, Erdély - Terbócs, Szongoth, B. Horváth - Papp, Nagy, Ambrus - Vincze, Németh, Mihalik



Dánsko: Dahm (7. Dichow) - Bruggisser, Jensen Aabo, M. Lauridsen, Koch, Lassen, O. Lauridsen - Olesen, Russell, Nicklas Jensen - Blichfeld, Fisker-Mölgaard, Aagaard - Poulsen, True, Bau Hansen - From, Wejse, Scheel

tabuľka:



1. Česko 4 3 1 0 0 20:8 11



2. Švajčiarsko 4 3 0 1 0 17:8 10



3. Nemecko 4 3 0 0 1 16:9 9



4. USA 4 2 1 0 1 17:8 8



--------------------------------



5. Dánsko 5 2 0 0 3 17:20 6



6. Maďarsko 5 1 0 0 4 8:28 3



7. Kazachstan 4 1 0 0 3 6:14 3



--------------------------------



8. Nórsko 4 0 0 1 3 9:15 1

A-skupina MS:



Rakúsko - Francúzsko 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)



Góly: 1. Kasper (Zwerger, Unterweger), 8. Rohrer (Haudum, Lebler), 16. Schnetzer, 58. Kasper (Zwerger, Rohrer), 60. Schneider (Zwerger) - 51. Perret (Bellemare, Texier), 59. Bellemare (Texier, Perret). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Kaukokari - Niittylä (Fín.), Schlegel (Švaj.), vylúčení: 7:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4873 divákov.



Rakúsko: Kickert - Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeld - Schneider, Kasper, Zwerger - Huber, Thaler, Raffl - Rohrer, Haudum, Lebler - Kraus, Achermann, Kainz



Francúzsko: Keller (16. Papillon) - Llorca, Gallet, Boscq, Crinon, Guebey, Spinozzi, Bourgeois - T. Bozon, Bellemare, K. Bozon - Texier, Boudon, Perret - Bertrand, Ritz, Rech - Leclerc, Dair, S. Treille

tabuľka:



1. Kanada 4 4 0 0 0 21:2 12



2. Švédsko 4 4 0 0 0 17:3 12



3. Fínsko 4 2 1 0 1 16:7 8



4. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 7:10 7



--------------------------------



5. Lotyšsko 4 2 0 0 2 10:16 6



6. Rakúsko 5 1 1 0 3 12:15 5



7. Francúzsko 5 0 0 1 4 7:20 1



--------------------------------



8. Slovinsko 4 0 0 0 4 4:21 0



Herning 16. mája (TASR) - Hokejisti domáceho Dánska deklasovali v piatkovom zápase B-skupiny MS v Herningu Maďarsko 8:2. Dosiahli druhé víťazstvo za sebou, po ktorom majú na konte šesť bodov, Maďari majú naďalej tri. Hetrikom sa blysol Mikkel Aagaard. Jedným z hlavných rozhodcov stretnutia bol Slovák Peter Stano.Maďarský tím nastúpi na ďalší zápas v nedeľu o 20.20 h proti Švajčiarsku, Dáni budú hrať v sobotu o 20.20 s Nórskom.Ideálny štart do zápasu mali Maďari, ktorí sa ujali vedenia už v 33. sekunde gólom Vinczeho. Keď v 7. minúte Mihalik zvýšil na 2:0, Dáni vystriedali brankára, Dahma nahradil Dichow. Od tohto momentu padali góly už iba do bránky Maďarska. V 14. minúte Aagard v presilovke znížil a Dáni po prvej prestávke dominovali herne aj gólovo. V druhej tretine prestrieľali Maďarov 16:3 a tromi gólmi sa dostali do vedenia 4:2. V 35. minúte vystriedali brankára aj Maďari a do hry sa tak dostal aj Vay, známy z pôsobenia v slovenskej extralige. Podobný obraz hry mala aj tretia časť, v ktorej domáci reprezentanti pokračovali v ofenzívnej hre. Z nej vyťažili ďalšie štyri góly. Sedem sekúnd pred koncom sa čakanie na záverečnú sirénu natiahlo pre problémy s časomerom, no na jasnom víťazstve Dánov to nič nezmenilo.Hokejisti Rakúska zvíťazili v piatkovom dueli „slovenskej“ A-skupiny MS v Štokholme nad Francúzskom 5:2. Na konte majú päť bodov, držia si šieste miesto a naďalej živia šancu na postup do štvrťfinále. Zostávajúce dva zápasy odohrajú proti Slovincom a Lotyšom. Dvoma gólmi sa na víťazstve podieľal Marco Kasper.Rakúšania nastúpia na ďalší súboj v nedeľu o 16.20 h proti Slovinsku. Francúzi odohrajú predposledný zápas v skupine v sobotu o 16.20 proti Švédsku.Rakúšania už v úvode potvrdili, že sú prijemné prekvapenie šampionátu. V prvej tretine predviedli nadštandardnú efektivitu streľby, keď po siedmich pokusoch na bránku viedli 3:0. Francúzi reagovali výmenou brankára, no gólovo sa súperovi nepriblížili ani po viacerých presilovkách. Náskok rakúskeho tímu mohol v 50. minúte zvýšiť Rohrer, no jeho gól z trestného strieľania napokon rozhodcovia neuznali, keďže ho strelil po tom, čo sa brankár dotkol puku. Francúzi následne znížili zásahom Perreta v presilovke, no Kasper gólom do prázdnej bránky vrátil Rakúšanom dvojgólový náskok. Podobný sled udalostí sa zopakoval aj v ďalších minútach. Po presilovkovom góle Bellemarea Francúzi znovu stiahli brankára a Schneider do prázdnej bránky uzavrel skóre.