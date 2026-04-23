< sekcia Šport
Dáni na MS do 18 rokov zvíťazili v B-skupine nad Nemeckom 4:1
Autor TASR,aktualizované
Trenčín/Bratislava 23. apríla (TASR) - Kanadskí hokejisti zvíťazili vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov. Vo štvrtkovom stretnutí A-skupiny na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčín si bez problémov poradili s Lotyšmi 6:0. Obhajcovia titulu si tak napravili chuť po nečakanej úvodnej prehre so Slovenskom 1:2.
Dáni uspeli vo svojom úvodnom vystúpení, v B-skupine na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove zdolali nemeckých rovesníkov 4:1 a v priebežnej tabuľke figurujú na druhom mieste. Na výhre sa podieľal dvoma gólmi útočník Andreas Mogensen. Dáni viedli po dvoch tretinách 2:1 a posledné dva góly dali do prázdnej bránky. Nemci majú na konte dve prehry.
V ďalšom zápase B-skupiny si Česi pripísali cenné víťazstvo 2:1 nad Švédskom. O triumfe nad jedným z favoritov na zlato rozhodol 21 sekúnd pred koncom duelu v presilovej hre obranca Jakub Vaněček. Česi majú po dvoch zápasoch na konte 5 bodov, v stredu zdolali USA 3:2 pp. Severania nenadviazali na výhru 7:2 nad Nemeckom.
O 18.00 h čakal druhý duel na domácom šampionáte slovenských reprezentantov, ktorí po prekvapivom triumfe nad Kanadou privítajú v A-skupine v Trenčíne Nórsko.
MS hráčov do 18 rokov
A-skupina /Zimný štadión Pavla Demitru, Trenčín/:
Kanada - Lotyšsko 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Góly: 1. Vandenberg, 13. Lawrence, 22. Valentini, 49. Zhilkin, 58. Eshkawkogan, 60. Olsen
B-skupina /Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava/:
Dánsko - Nemecko 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly: 27. a 58. Mogensen, 18. Christensen, 60. Lepola - 4. Hartmann
Švédsko - Česko 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly: 51. Nordmark - 26. Klaus, 60. Vaněček
tabuľka B-skupiny:
1. Česko 2 1 1 0 0 5:3 5
2. Švédsko 2 1 0 0 1 8:4 3
3. Dánsko 1 1 0 0 0 4:1 3
4. USA 1 0 0 1 0 2:3 1
5. Nemecko 2 0 0 0 2 3:11 0
ďalší štvrtkový program
A-skupina /Zimný štadión Pavla Demitru, Trenčín/:
18.00 SLOVENSKO - Nórsko
