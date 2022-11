Dáni nepodporia Infantina v najbližších voľbách: Musíme reagovať

Al Raján 23. novembra (TASR) - Dánska futbalová únia (DBU) nepodporí súčasného prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina v nadchádzajúcich voľbách. Uviedla to na stredajšej tlačovej konferencii na MS v Katare, ktorú zvolala pre problematiku dúhových pások.



Takzvané "One Love" pásky mali vyjadriť podporu LGBTI+ komunite, a počas zápasov ich mali mať na ramenách siedmi kapitáni európskych tímov. FIFA ich však tesne pred štartom šampionátu zakázala. V prípade ich nosenia by hráči dostali žltú kartu. "FIFA požiadala 21. novembra o naliehavé stretnutie, aby sme túto záležitosť prediskutovali. Dala jasne najavo, že ak by niekto nosil tieto pásky, znamenalo by to športové sankcie," vysvetlil riaditeľ DBU Jakob Jensen.



Bývalý dánsky reprezentant a súčasný publicista Peter Möller považuje toto správanie za neprijateľné. "Rozhodne sa od metód FIFA dištancujeme. Len fakt, že sme nedostali jasnú odpoveď o možných sankciách, hovorí za všetko," citovala ho agentúra DPA. V dôsledku týchto udalosti DBU prestáva podporovať prezidenta FIFA Gianniho Infantina a dúfa, že do marcových volieb bude mať protikandidáta, hoci prihlášky sa podávali do stredy 16. novembra. "Je len jeden kandidát a musíme zistiť, či sa ešte nejaký nájde. Stále je čas," povedal predseda DBU Jesper Möller. Jedna vec je podľa neho jasná: "Dánsko súčasného prezidenta nepodporí. Máme silný pocit, že musíme reagovať. Posledné udalosti sú hlboko odsúdeniahodné."