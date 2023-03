Dáni neudržali dvojgólový náskok, prehrali v Kazachstane

Kvalifikácia EURO 2024 - 2. kolo:



H-skupina



Kazachstan - Dánsko 3:2 (0:2)



Góly: 73. Zajnutdinov (z 11 m), 86. Tagybergen, 89. Ajmbetov - 21. a 36. Höjlund, ČK: 90.+6 Ajmbetov (Kaz.) po druhej ŽK

tabuľka:



1. Sev. Írsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Dánsko 2 1 0 1 5:4 3



3. Slovinsko 1 1 0 0 2:1 3



4. Kazachstan 2 1 0 1 4:4 3



5. Fínsko 1 0 0 1 1:3 0



6. San Maríno 1 0 0 1 0:2 0

Bratislava 26. marca (TASR) - Futbalisti Dánska nečakane zakopli vo svojom druhom zápase v H-skupine kvalifikácie ME 2024. V nedeľu prehrali v Astane s domácim Kazachstanom 2:3, hoci ešte v 73. minúte viedli po dvoch góloch Rasmusa Höjlunda 2:0.Kazaši dokázali v závere otočiť skóre zásluhou presných zásahov Bachtijora Zajnutdinova z pokutového kopu, Aschata Tagybergena a Abata Ajmbetova. Posledne menovaný dostal v nadstavenom čase druhú žltú a teda červenú kartu, domáci však už tesný náskok udržali a pripísali si prvé tri body do tabuľky. Dáni, majstri Európy z roku 1992 a semifinalisti ME 2020, majú rovnako len tri body za úvodné víťazstvo nad Fínskom (3:1). Höjlund potvrdil streleckú formu, 20-ročný útočník Atalanty Bergamo a autor hetriku do siete "" má po dvoch stretnutiach na konte už päť gólov.