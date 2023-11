Dáni oslavujú 10. postup na ME 2024

Kodaň 18. novembra (TASR) - Futbalisti Dánska spečatili piatkovým víťazstvom nad Slovinskom (2:1) svoju pomerne hladkú cestu za postupom na ME. Dosiahli piate víťazstvo v sérii a spoločne s vyše 35-tisíc divákmi sa radovali z jubilejnej 10. účasti na ME.



Podľa trénera Kaspera Hjulmanda je za postupom tvrdá práca, ktorá priniesla výsledok: "Bolo toľko dní a nocí, počas ktorých sme sa museli vyrovnať s veľkým tlakom a stále tvrdo pracovať. Musíte to zvládnuť, vyrovnať sa s tým a myslieť pozitívne. Dnešok znamená veľký moment pre kariéry všetkých z nášho tímu. Budeme si to pamätať."



Pomerne vysokú šancu na postup majú aj zdolaní Slovinci, ktorým stačí v pondelok neprehrať doma s Kazachstanom. Ten sa kvalifikuje na šampionát do Nemecka z druhého miesta H-skupiny v prípade, že Slovincov zdolá.



Dánsku pred vyvrcholením kvalifikácie vypadla z kádra pre zranenie dvojica opôr - stredopoliar Christian Eriksen a útočník Rasmus Höjlund. Druhý menovaný pomohol tímu siedmimi gólmi v tomto kvalifikačnom cykle. Napokon však Hjulmandovi zverenci zvíťazili a v pondelňajšom zápase v Severnom Írsku môžu hrať uvoľnene, hoci s vidinou prvého miesta v skupine. Hjulmand vyzdvihol po zápase so Slovinskom stredopoliara Thomasa Delaneyho, ktorý strelil v 54. minúte víťazný gól. "On sa počíta za jeden a pol hráča. Odohral úžasný zápas a strelil dôležitý gól."



Dánov poslal do vedenia obranca Joakim Maehle, ktorý bol veľmi hrdý na výkon tímu. "Hrali sme fantasticky. Veľkú časť zápasu to bolo v našej réžii a keď sme nemali loptu, bojovali sme."