Dáni ubránili v Srbsku postup, Stojkovič: Bez gólu sa nedá vyhrať

Bratislava 19. novembra (TASR) - Futbalisti Dánska sa dostali medzi najlepšiu osmičku Ligy národov. Štvrťfinálovú účasť si definitívne zabezpečili bezgólovou remízou na ihrisku Srbska a ďalej idú spolu s jasným víťazom 4. skupiny Španielskom, ktoré aj vďaka premiérovým gólom Bryana Gila a Bryana Zaragozu v národnom drese zdolalo doma Švajčiarsko 3:2.



Srbi potrebovali v Leskovaci vyhrať nad Dánskom, aby sa cez severanov dostali na druhú pozíciu. Domáci mali herne i strelecky navrch, ale brankára Kaspera Schmeichela nedokázali prekonať ani raz. Z tretej priečky ich tak čaká baráž o zotrvanie v A-divízii. "Tento výsledok nás bolí, pretože neodráža to, čo sme videli na ihrisku. Boli sme oveľa bližšie k víťazstvu ako Dánsko. Mali sme veľa príležitostí, viac ako 20 striel. Chlapcom nemám čo vytknúť, hrali na maximum, ale chýbal nám gól. Keď ho nedáte, nemôžete vyhrať," povedal pre srbské médiá tréner domácich Dragan Stojkovič, ktorého tím vyhral zo šiestich stretnutí iba jediné. Za Dánskom zaostal o dva body.



Španieli mali už pred posledným 6. kolom istotu prvého miesta a so skupinovou časťou sa rozlúčili víťazstvom nad zostupujúcim Švajčiarskom 3:2. Diváci na Tenerife videli tri pokutové kopy a rozhodujúci gól domácich v tretej minúte nadstavenia. Vzhľadom na istotu prvej resp. štvrtej priečky v skupine nastúpili oba tímy v značne pozmenených zostavách. Brankár hostí Yvon Mvogo chytil po polhodine hry Pedriho penaltu, ale Yeremi Pino napokon dostal loptu do siete. Po peknej individuálnej akcii vyrovnal v 63. minúte Joel Monteiro, o päť minút neskôr však Gil upravil na 2:1. Päť minút pred koncom Andi Zeqiri z pokutového kopu opäť vyrovnal, ale o všetkom rozhodol Zaragoza v 93. minúte po ďalšej jedenástke.



V španielskom drese si reprezentačný debut odkrútili až traja hráči - Aitor Paredes, Samu Aghehowa i Pablo Barrios. "Som hrdý na tento tím. Dnešný zápas ukázal, že máme nielen skvelú súčasnosť, ale aj sľubnú budúcnosť. Nezáleží na tom, koho pošleme na ihrisko, všetci sú príkladom profesionality, kamarátstva a solidarity. Chceli sme tento rok zakončiť víťazstvom a títo hráči si to zaslúžili," povedal po zápase Luis de la Fuente, tréner úradujúcich majstrov Európy. K možným súperom vo štvrťfinále LN pred piatkovým žrebom povedal: "Je to už ako na Eure, všetci súperi budú veľmi silní. Je nám jedno s kým sa stretneme, no rád by som si zahral finálový turnaj. Musíme sa tam však kvalifikovať, čo určite nebude ľahké."