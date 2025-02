Dáni v hádzanej získali štvrtý titul za sebou

Oslo 2. februára (TASR) - Hádzanári Dánska získali štvrtý titul majstrov sveta za sebou. V nedeľnom finále svetového šampionátu v Osle zdolali Chorvátsko 32:26 a nadviazali na prvenstvá z rokov 2019, 2021 a 2023. Dáni i Chorváti boli s Nórskom spoluorganizátori turnaja.



Dáni ťahajú na MS rekordnú šnúru 37 zápasov bez prehry, na šampionáte podľahli naposledy Maďarsku ešte v roku 2017. Úradujúci olympijskí šampióni sa bezprecedentným ziskom štvrtého zlata v sérii dotiahli v historickej tabuľke na Švédsko a Rumunsko, pred nimi je už iba Francúzsko so šiestimi titulmi. Ich hviezda Mathias Gidsel dostal na druhých MS za sebou korunu pre najlepšieho strelca, celkovo dal 74 gólov. Kouč Nikolaj Jacobsen je iba druhý tréner v histórii so štyrmi zlatými medailami, napodobnil Nicolaea Nedeffa z Rumunska.



Chorváti pod vedením islandského kouča Dagura Sigurdssona sa do finále dostali prvýkrát po 16 rokoch. Na najvyššom stupni stáli zatiaľ jediný raz na MS 2003, teraz im na konto pribudli štvrtýkrát strieborné medaily. Pre chorvátskeho kapitána Domagoja Duvnjaka to bola reprezentačná derniéra, s kapitolou v národnom tíme sa rozlúčil gólom v závere stretnutia.



Dáni mali vo finálovom súboji v 14-tisícovej Unity Aréne v Baerume na predmestí Osla výborný štart a v 10. minúte viedli už 4:1. Ich súper síce znížil na rozdiel jediného gólu (7:8), ale do prestávky si severský tím vybudoval štvorgólový náskok. Po zmene strán to bol herný koncert dánskej ekipy, ktorá odskočila na rozdiel desiatich gólov a za stavu 24:14 bolo prakticky o víťazovi rozhodnuté.



Francúzi v súboji o tretiu priečku vyhrali po dráme nad Portugalskom 35:34 a získali svoj trinásty cenný kov zo svetových šampionátov (6-2-5). O svojom triumfe rozhodli až 17 sekúnd pred koncom gólom Melvyna Richardsona zo sedmičky. Portugalsko bolo veľkým prekvapením turnaja, v druhom polčase viedlo aj o dva góly, ale na zisk prvého cenného kovu musí stále čakať. Jeho doteraz najlepším umiestnením na MS bola 10. pozícia v roku 2021. Francúzsko je úradujúci majster Európy a historicky najúspešnejšia krajina v počte titulov z MS, na konte ich má šesť (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 a 2017).







MS v hádzanej mužov - (Oslo/Nór.)



finále:



Chorvátsko - Dánsko 26:32 (12:16)



Najviac gólov: Martinovič 6, Šoštarič 5, Klarica 4 - Gidsel 10, Jakobsen 5, Pytlick a Madsen po 4







zápas o 3. miesto:



Francúzsko - Portugalsko 35:34 (19:17)



Najviac gólov: Minne 10, Nahi 6, Bos, Mem a Fabregas po 4- Francisco Costa 8, Iturriza 7, Martim Costa 5