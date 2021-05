VIDEO: Dáni zdolali Bielorusov, severania rozhodli v tretej tretine

MS 2021 A-skupina:



Dánsko - Bielorusko 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)



Góly: 6. Meyer (M. Lauridsen), 45. Asperup (From, Jensen Aabo), 48. From (True), 50. M. Lauridsen (Hardt, Lassen), 53. True (Lassen, Hardt) – 3. Demkov (Kodola, Korobov), 31. Stefanovič (Falkovskij, Protas), 31. Stefanovič (Falkovskij, Protas). Rozhodovali: Schrader (Nem.), Sternat - Seewald (obaja Rak.), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše Drozd (Biel.) 5+DKZ za útok na hlavu, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Dánsko: Dahm – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Kristensen, Nicholas Jensen, Larsen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – True, Asperup, From – Andersen, Madsen, Poulsen – Olesen

Bielorusko: Kolosov – Falkovskij, Chenkel, Znacharenko, Antonov, Bailen, Korobov, Solovjov, Šinkevič – Protas, Šarangovič, Prince – Lopačuk, Komarov, Drozd – Platt, Kodola, Paré – Stefanovič, Demkov, Belevič



1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9

2. Švajčiarsko 4 3 0 0 1 14:10 9

3. SLOVENSKO 4 3 0 0 1 11:12 9

4. Dánsko 5 2 1 0 2 12:11 8

5. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6

6. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5

7. Bielorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

8. Veľká Británia 5 1 0 1 3 9:19 4



Riga 28. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili v piatkovom zápase A-skupiny na MS v Rige nad Bieloruskom 5:2. Severania si pripísali na šampionáte tretí triumf a v tabuľke poskočili s ôsmimi bodmi na 4. miesto. Bielorusi sú na 7. mieste, na konte majú štyri body.Dáni v zápase prehrávali 0:1 aj 1:2, ale v tretej tretine zlomili súpera štyrmi gólmi.Dáni vo svojom šiestom zápase na šampionáte nastúpia v sobotu o 19.15 SELČ proti Slovensku, Bielorusko čaká o deň neskôr o 15.15 SELČ tím Švajčiarska.Prvý gól zápasu strelil už v 3. minúte Demkov strelou pod lapačku brankára Dahma. Na jeho zásah odpovedal v šiestej minúte zápasu Meyer. Dáni mali potom veľkú šancu ísť do vedenia, keď Drozd fauloval Jakobsena a dostal trest do konca zápasu. Využiť ju však nedokázali. V druhej tretine boli Dáni o niečo lepší, ale v polovici zápasu prekonal Dahma Stefanovič a poslal Bielorusov do vedenia. Na začiatku tretej tretiny mohol vyrovnať Hardt, ale nepretlačil puk za Kolosova. O dve minúty neskôr sa to však podarilo Asperupovi a tento gól odštartoval dánsky gólostroj. V rozmedzí od 48. do 53. minúty dali ďalšie tri góly a rozhodli o víťazovi duelu.