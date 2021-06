Dáni zdolali Rusov 4:1 a postúpili z druhého miesta v B-skupine

B-skupina - 3. kolo:

Kodaň



Rusko - Dánsko 1:4 (0:1)



Góly: 70. Dziuba (z 11 m) - 38. Damsgaard, 59. Poulsen, 79. Christensen, 82. Maehle. Rozhodovali: Turpin – Danos, Gringore (všetci Fr.), ŽK: Kudriašov, Divejev - Delaney



Rusko: Safonov – Divejev, Džikija, Kudriašov (67. Karavajev) – Mario Fernandes, Ozdojev (62. Žemaletdinov), Zobnin, Kuziajev (67. Muchin) – Mirančuk (62. Sobolev), Dziuba, Golovin

Dánsko: Schmeichel – Christensen, Kjaer, Vestergaard -Wass (61. Stryger Larsen), Höjbjerg, Delaney (86. Jensen), Maehle - Braithwaite (85. Cornelius), Poulsen (61. Dolberg), Damsgaard (72. Nörgaard)



1. BELGICKO 3 3 0 0 7:1 + 6 9

2. DÁNSKO 3 1 0 2 5:4 + 1 3

3. FÍNSKO 3 1 0 2 1:3 - 2 3

4. RUSKO 3 1 0 2 2:7 - 5 3



Kodaň 21. júna (TASR) - Dánski futbalisti postúpili do osemfinále majstrovstiev Európy. V pondelkovom záverečnom vystúpení v B-skupine zdolali v Kodani Rusov 4:1, a keďže Fíni prehrali s Belgičanmi 0:2, Dáni obsadili v tabuľke druhé miesto.Úvod zápasu veľa vzruchu nepriniesol, prevahu mali skôr Dáni, no nedokázali si vytvoriť priestor na zakončenie. Rusi vyčkávali na protiútoky a skúšali to nakopávanými loptami na Dziubu. Po jednej z kontier sa dostal do šestnástky Golovin, dokázal sa uvoľniť, ale trafil stred brány, kde bol pozorný Schmeichel. Rusi postupne vyrovnali hru, ale bez vážnejšieho ohrozenia domácej bránky. A Dáni to využili. V 29. minúte ešte Höjbjerg tesne minul, ale o deväť minút neskôr sa už diváci v Kodani tešili. Damsgaard dostal loptu tesne za hranicou šestnástky a technicky trafil ideálne, Safonov ani nestihol reagovať - 1:0.Rusi začali druhý polčas aktívne, ale Dáni ich tlak ustáli a v ofenzíve boli nebezpečnejší. Ich snahu korunoval v 59. minúte, keď Rusi hrubo chybovali v rozohrávke, Kuziajev sa snažil prihrať Safonovovi, ale lopta sa dostala k Poulsenovi a ten bez problémov zvýšil na 2:0. Druhý zásah Dánov nakopol, hostia si nevedeli poradiť s vysokým napádaním súpera. Hoci pôsobili miestami až bezradne, predsa sa im podarilo zdramatizovať záver, keď Vestergaard fauloval v šestnástke Soboleva a Dziuba premenil jedenástku. Napätie však vydržalo iba necelých desať minút, po rohovom kope Safonov predviedol sériu výborných zákrokov, ale na Christensenov projektil spoza šestnástky už nemal nárok - 3:1. Neprešli ani tri minúty a Rusi dostali knokaut, keď z protiútoku skóroval Maehle a definitívne rozhodol o triumfe Dánov.