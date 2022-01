Dáni zdolali v prevej skupine Holandsko a postúpili do semifinále ME

I. skupina (Budapešť):

Dánsko - Holandsko 35:23 (21:12)



Najviac gólov: Gidsel 9, M. Hansen 7/3, JP Hansen po 7 - Baijens 6, Stavast a Jansen po 4







Island - Chorvátsko 22:23 (12:10)



Najviac gólov: Torkelsson 6, S. B. Gudjonsson 5, Ó. I. Magnusson 5/1 - Lučin 6, Čupič 5/5, Martinovič 5





tabuľka:

1. Dánsko 4 4 0 0 120:93 8 - postup



2. Francúzsko 3 2 0 1 82:75 4



3. Island 4 2 0 2 104:100 4



4. Čierna Hora 3 1 0 2 83:90 2



5. Chorvátsko 4 1 0 3 96:108 2



6. Holandsko 4 1 0 3 109:128 2

Budapešť 24. januára (TASR) - Hádzanári Dánska postúpili do semifinále ME. Aj v šiestom zápase na šampionáte na Slovensku a v Maďarsku si udržali stopercentnú bilanciu, keď v pondelok v budapeštianskej I. skupine zdolali bez problémov Holandsko 35:23.Úradujúci majstri sveta už prvý polčas vyhrali o deväť gólov. Využili veľké množstvo technických chýb hráčov "Oranjes". Tí neboli vo svojej koži a súper ich dokázal trestať za chyby. V druhom polčase si favorit pohodlne strážil vedenie a dokráčal ku výhre o 12 gólov. K triumfu Dánov potiahol deväťgólový Mathias Gidsel.Hádzanári Chorvátska dosiahli prvé víťazstvo v I. skupine ME. V pondelkovom zápase v Budapešti zdolali Island 23:22, hoci po polčase prehrávali o dva góly. Chorváti sa síce ujali v zápase vedenia, potom však prevzali iniciatívu Severania. Udržiavali si mierny náskok, ktorý miestami dokázali navýšiť na päť gólov. Pred polčasovou prestávkou sa ich súperovi podarilo skresať vedenie Islandu na dva góly. V druhom polčase boli lepší Chorváti, od stavu 14:14 išli do 5-gólového trháku. V závere sa Island nakopol, sťahoval súpera a vrátil sa do duelu šnúrou piatich gólov, keď otočil na 22:21. V úplnej koncovke však dali Chorváti dva góly a získali prvú výhru v skupine. Postúpiť už nemôžu, Island si šance na prienik do ďalšej fázy veľmi skomplikoval.