Dáni získali istotu záchrany, Taliansko zdolali v predĺžení
Autor TASR
Fribourg 24. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili v nedeľňajšom zápase „slovenskej“ B-skupiny na MS vo Švajčiarsku nad Talianskom 3:2 po samostatných nájazdoch. Bolo to pre nich druhé víťazstvo, po ktorom získali istotu záchrany v elitnej kategórii. Taliani vybojovali prvý bod a naďalej sú na poslednom mieste v skupine. Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Oto Durmis.
Dáni uzavrú účinkovanie v základnej skupine v utorok o 12.20 h proti Nórsku. Talianov čaká v pondelok o 20.20 kľúčový zápas proti Slovinsku, ktorý rozhodne o tom, ktorý z týchto tímov vypadne z elitnej kategórie.
Dáni sa už v 3. minúte dostali do vedenia, keď strelili dva góly v rozpätí 16 sekúnd. Taliani postupne zvýšili ofenzívnu aktivitu a po viacerých šanciach vyrovnali. Skórovať však nedokázali ani v samostatných nájazdoch, v ktorých Patrick Russell rozhodol o dvoch bodoch pre Dánov.
tabuľka:
1. Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14*
2. Česko 5 4 0 1 0 16:10 13*
3. SLOVENSKO 5 3 1 0 1 18:10 11
4. Nórsko 5 3 0 1 1 17:10 10
-------------------------------
5. Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9
6. Dánsko 6 1 1 0 4 12:22 5
7. Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3
-------------------------------
8. Taliansko 6 0 0 1 5 4:23 1
* istý postup do štvrťfinále
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Dánsko - Taliansko 3:2 pp a sn (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 22. Purdeller (Frycklund, Buono), 36. Purdeller (Frycklund, Trivellato), rozh. nájazd Russell - 3. Wejse (Bruggisser, Schmidt-Svejstrup), 3. Aagaard (Olesen, Larsen). Rozhodcovia: Burzminski, Gour - Gibbs (všetci Kan.), DURMIS (SR), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5157 divákov.
Dánsko: Henriksen – Jensen Aabo, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Setkov, Lauridsen, Andersen – Aagaard, Russell, Olesen – True, Poulsen, Blichfeld – Kjär, Storm, From – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Madsen – Scheel
Taliansko: Fadani – Pietroniro, Zanatta, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Nitz, Buono, Gios – Bradley, Misley, De Luca – Saracino, Frycklund, Zanetti – Mantenuto, Purdeller, DiGiacinto – Segafredo, Mantinger, De Luca
