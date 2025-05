Dáni získali prvé body na domácich MS, zdolali Kazachstan 5:1

B-skupina MS:



Kazachstan - Dánsko 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)



Góly: 47. Michajlis (Starčenko, Metalnikov) - 25. Aagaard (Blichfeld, Koch), 33. True (Russell, Nicklas Jensen), 51. Wejse (Olesen, Blichfeld), 51. True (M. Lauridsen), 60. Olesen. Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Langin (Kan.) - Laguzov (Nem.), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 10.388 divákov.



Kazachstan: Pavlenko - Danijar, Beketajev, Breus, Orechov, Metalnikov, Koroľov, Gajtamirov - Paňukov, Lichotnikov, Asetov - Michajlis, Šestakov, Starčenko - Savickij, Volkov, Rymarev - Muratov, Muchametov, Kajržan - Kolesnikov



Dánsko: Dichow - Bruggisser, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Koch, Lassen, M. Lauridsen - Olesen, Russell, Nicklas Jensen - Blichfeld, Mölgaard, Aagaard - Poulsen, True, Bau Hansen - From, Wejse, Scheel - Meyer



tabuľka:



1. Nemecko 3 3 0 0 0 15:4 9



2. USA 4 2 1 0 1 17:8 8



3. Česko 3 2 1 0 0 14:7 8



4. Švajčiarsko 3 2 0 1 0 12:7 7



----------------------------------



5. Dánsko 4 1 0 0 3 9:18 3



6. Maďarsko 3 1 0 0 2 5:14 3



7. Kazachstan 4 1 0 0 3 6:14 3



----------------------------------



8. Nórsko 4 0 0 1 3 9:15 1





Herning 14. mája (TASR) - Dánski hokejisti získali prvé body na domácich MS v Herningu. V stredajšom stretnutí B-skupiny zdolali Kazachstan 5:1 a posunuli sa z dna tabuľky na piate miesto. Dva góly severanov dal Alexander True.Kazaši figurujú po tretej prehre za sebou s tromi bodmi na siedmej priečke. Ďalší zápas odohrajú v sobotu, keď budú o 16.20 h čeliť obhajcom titulu z Česka. Dáni si v piatok v rovnakom čase zmerajú sily s Maďarmi.Prvú vážnu príležitosť mal v 10. minúte Blichfeld, ktorý prenikol po osi klziska, Pavlenko úspešne zasiahol. V 1. tretine však boli strelecky aktívnejší Kazaši (7:1 na strely), šance Šestakova a Starčenka zneškodnil Dichow. Po prestávke pohrozil bekhendom aj Kajržan. Nevyužité šance mohli Kazachov mrzieť, lebo Dáni následne zapli a v koncovke boli efektívni. Najprv v 25. minúte otvoril skóre vydarenou strelou Aagaard a osem minút neskôr rozradostil druhýkrát tribúny True. Kazaši v tretej časti dobýjali súperovu bránku a podarilo sa im na chvíľu zdramatizovať duel, keď zo vzduchu trafil puk Michajlis - 1:2. To však bolo z ich strany všetko. Pavlenko ešte famóznym zákrokom podržal svoj tím pri dánskej presilovke, následne už nestačil na dorážku Wejseho a ani na nájazd Trueho - 1:4. Domáci už doviedli zápas do víťazného konca, v závere spečatil výsledok do prázdnej bránky Olesen.