Dáni získali tretí titul po finálovom triumfe nad Nemeckom 34:27
Dáni triumfovali na štyroch MS za sebou a v roku 2024 získali v Paríži aj olympijské zlato, ale z titulu na ME sa naposledy tešili ešte v roku 2012.
Autor TASR,aktualizované
Herning 1. februára (TASR) - Hádzanári Dánska získali svoj tretí titul majstrov Európy. V nedeľnom finále kontinentálneho šampionátu vyhrali na domácej pôde v Herningu nad Nemeckom 34:27 a ukončili 14-ročné čakanie na zlato z ME. Úradujúci majstri sveta a olympijskí víťazi tak potvrdili súčasnú dominanciu v mužskej hádzanej. Bronz si vybojovali Chorváti.
Dáni triumfovali na štyroch MS za sebou a v roku 2024 získali v Paríži aj olympijské zlato, ale z titulu na ME sa naposledy tešili ešte v roku 2012. Pred dvoma rokmi na európskom šampionáte v Nemecku prehrali vo finále s Francúzskom 31:33 po predĺžení, tentoraz však využili domáce prostredie vo vypredanej 15-tisícovej aréne Jyske Bank Boxen. Stali sa tak po Francúzsku (2010) druhým tímom, ktorý vlastní všetky tri veľké tituly v jednom momente.
Tím na čele s dvojnásobným najlepším hádzanárom sveta Mathiasom Gidselom podľahol z deviatich duelov na turnaji jedinýkrát - v skupine Portugalsku 29:31. Zverenci trénera Nikolaja Jacobsena vo finále proti Nemecku prehrávali iba raz (4:5). Nemci navyše dohrávali bez dvoch vylúčených hráčov, keď za nebezpečné zákroky videli červené karty Tom Kiesler v prvom a Jannik Kohlbacher v druhom polčase.
Najlepším strelcom duelu o zlato bol s ôsmimi zásahmi domáci Simon Pytlick. „Je to niečo neuveriteľné. Atmosféra tu bola naozaj fantastická, hrať proti nám v tejto aréne musí byť pre každého nesmierne ťažké,“ povedal Pytlick v prvej reakcii na palubovke. Gidsela vyhlásili za MVP šampionátu. Vo finále dal sedem gólov a stal sa najlepším strelcom šampionátu so 68 zásahmi, čím prekonal doterajší rekord na jednom turnaji v podaní Nóra Sandera Sagosena (65 v roku 2020).
Dáni zopakovali prvenstvo z rokov 2008 a 2012. Nemci nedosiahli na svoj tretí európsky titul, v minulosti sa z neho tešili v rokoch 2004 a 2016. Na čele historickej tabuľky tímov na ME sú Švédi s piatimi zlatými medailami, Francúzi majú na konte štyri tituly a Dáni sa s troma osamostatnili na tretej pozícii.
Domáci vo finále nadviazali na víťazstvo nad Nemeckom 31:26 zo vzájomného zápasu v hlavnej fáze a nad týmto súperom vyhrali už ôsmy duel za sebou. Ich séria úspechov proti Nemcom sa datuje do roku 2016. Pikantériou je, že až desať hráčov z dánskeho tímu pôsobí v nemeckých kluboch.
Chorváti získali po šiestich rokoch na ME opäť medailu. V súboji o bronz uspeli nad Islandom tesne 34:33 a nadviazali na víťazstvo nad týmto súperom z hlavnej fázy šampionátu. Chorváti získali svoj siedmy cenný kov z ME (0-3-4), sú trojnásobní finalisti kontinentálneho vrcholu z rokov 2008, 2010 a 2020. Island nezopakoval zisk bronzovej medaily z roku 2010, čo je doteraz jeho jediný cenný kov z ME.
Slovensko na ME chýbalo, medzi európskou elitou účinkovalo doteraz štyrikrát. Naposledy v roku 2022, keď šampionát s Maďarskom spoluorganizovalo.
finále ME 2026 hádzanárov - Herning (Dán.):
Dánsko - Nemecko 34:27 (18:16)
Najviac gólov: Pytlick 8, Gidsel a Hansen po 7 - Knorr, Golla a Grgič po 5. Rozhodovali: Pavičevič, Ražnatovič (ČH), vylúčenia: 3:3, ČK: 14. Kiesler a 57. Kohlbacher (obaja Nem.), 7m hody: 5/4 - 2/1, 15.000 divákov
zápas o 3. miesto:
Island - Chorvátsko 33:34 (14:17)
Najviac gólov: Magnússon 12, G. Kristjánsson 6, Ríkhardsson 5 - Lučin 9, Načinovič 6, Martinovič 5
konečné poradie ME 2026: 1. Dánsko, 2. Nemecko, 3. Chorvátsko, 4. Island, 5. Portugalsko, 6. Švédsko, 7. Francúzsko, 8. Slovinsko, 9. Nórsko, 10. Maďarsko, 11. Španielsko, 12. Švajčiarsko, 13. Faerské ostrovy, 14. Severné Macedónsko, 15. Holandsko, 16. Rakúsko, 17. Česko, 18. Taliansko, 19. Srbsko, 20. Gruzínsko, 21. Poľsko, 22. Rumunsko, 23. Čierna Hora, 24. Ukrajina