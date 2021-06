Dáni zničili Wales 4:0 a postúpili do štvrťfinále

Osemfinále ME:



Amsterdam



Wales - Dánsko 0:4 (0:1)



Góly: 27. a 48. Dolberg, 89. Maehle, 90.+6 Braithwaite. Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.), ŽK: Rodon, Moore, Brooks, Bale, ČK: 90. Wilson (všetci Wales)



Wales: Ward – C. Roberts (40. N. Williams), Rodon, Mepham, Davies – Morrell (59. Wilson), Allen – James (78. Brooks), Ramsey, Bale – Moore (78. T. Roberts).

Dánsko: Schmeichel – Christensen, Kjaer (77. Andersen), Vestergaard – Stryger, Höjbjerg, Delaney (60. Jensen), Maehle – Damsgaard (60. Nörgaard), Dolberg (69. Cornelius), Braithwaite

Hlasy po zápase (zdroj: uefa.com):

Kasper Hjulmand, tréner Dánska: "Dolberg ako bývalý hráč Ajaxu musel na tomto ihrisku skórovať, ináč sa to ani skončiť nemohlo. Mal som z neho dobrý pocit, bol fantastický."



Kasper Dolberg, autor dvoch gólov Dánska: "Je to úplne šialené. Vlastne ani neviem povedať, ako sa cítim. Toto je totálne šialenstvo, je to neskutočné."



Joakim Maele, autor jedného gólu Dánska: "Mali sme tu v Amsterdame skvelú podporu. Naše sebavedomie a odvaha, ktoré máme, je niečo, čo musíme ešte ďalej posunúť. Nerozmýšľame nad súperom vo štvrťfinále, zameriame sa na seba a na naše kvality."



Gareth Bale, kapitán Walesu: "Nedopadlo to, tak ako sme chceli, a to ani herne. Začali sme veľmi dobre, ale potom sa hra zmenila. Snažili sme sa v druhom polčase dostať do zápasu, ale urobili sme chyby. Sme sklamaní a moji spoluhráči sú frustrovaní."

Amsterdam 26. júna (TASR) - Futbalisti Dánska postúpili do štvrťfinále ME 2020. V sobotnom osemfinálovom stretnutí zdolali v Amsterdame Wales 4:0. Vo štvrťfinále, ktoré je na programe o týždeň v Baku o 18.00 SELČ, narazia na víťaza duelu Holandsko - Česko (nedeľa 27. júna o 18.00).Dáni položili základ svojho triumfu v 27. minúte, keď sa prvýkrát v zápase presadil Kasper Dolberg. Tri minúty po prestávke sa ten istý hráč presadil po druhý raz a víťazstvo spečatili v závere duelu Joakim Maehle a Martin Braithwaite.Aktívnejšie vstúpili do zápasu Dáni, potom sa hra vyrovnala. V 10. minúte nepríjemne vystrelil Bale, lopta len tesne minula ľavú žrď. Potom sa zasa dostali k slovu Dáni, v 20. minúte kopali tri rohové kopy za sebou. Priestor brány však trafili až v 27. minúte a hneď z toho rezultoval gól. Maehle prihral na ľavú stranu do behu Damsgaardovi, ten na seba natiahol dvoch hráčov a posunul loptu na Dolberga. Ten si ju dal na pravačku a z priestoru tesne za šestnástkou zakončil k zadnej žrdi - 0:1. Päť minút pred prestávkou musel tréner Walesu nútene striedať zraneného Robertsa, Dáni potom mali možnosť zvýšiť náskok. Maehle sa ocitol v dobrej pozícii, ale Ward jeho úmysel vystihol.V druhom polčase sa hralo len tri minúty, keď Braithwaite utiekol po pravej strane, jeho center odvrátil striedajúci N. Williams len k Dolbergovi a dánsky útočník strelil svoj druhý gól v zápase. Dáni mali viac z hry, Walesania sa pred bránku často nedostávali a keď už rýchlonohý Bale prenikol po krídle, jeho prihrávky nenachádzali adresáta. Tento scenár sa zopakoval aj v 73. minúte po rýchlom protiútoku, Dáni mali predtým dobrú možnosť na tretí gól, ktorú však zmaril obranným zákrokom Moore. Futbalisti Dánska potom čoraz viac kúskovali hru, ich tréner prestriedal a na trávnik poslal čerstvé sily. Náskok si pohodlne strážili a v závere ho ešte zvýšili. Najskôr sa po peknej individuálnej akcii presadil Maehle a v šiestej minúte nadstaveného času dal svoj prvý gól na šampionáte Braithwaite. Tento zásah ešte arbitri konzultovali s VAR, keďže strelec gólu stál pred zakončením na hrane ofsajdu.