Dáni zvíťazili v príprave nad Nórmi 3:1
V ďalšom prípravnom stretnutí Rakúšania podľahli Nemecku 3:4.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Dánski hokejisti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta nad Nórskom 3:1. Oba tímy budú na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku súperom Slovenska v B-skupine, s Nórskom sa zverenci trénera Vladimíra Országha stretnú hneď na úvod turnaja.
prípravné zápasy pred MS 2026:
Dánsko - Nórsko 3:1 (0:1, 2:0, 3:1)
Góly: 29. Wejse, 30. Olesen, 58. From - 14. Martinsen
Rakúsko - Nemecko 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Góly: 26. Söllinger, 41. Huber, 47. Nickl - 5. Loibl, 37. Blank, 48. Fischbuch, 55. Loibl
