Daniel James odchádza z Manchestru United do Leedsu

Leeds 31. augusta (TASR) - Futbalový reprezentant Walesu Daniel James opúšťa Manchester United a bude hrať za Leeds. S klubom sa dohodol na päťročnom kontrakte.



Prestupová čiastka by mala mať hodnotu 34 miliónov dolárov. Dvadsaťtriročný krídelník mal odísť do Leedsu už v januári 2019, no prestup zo Swansea na poslednú chvíľu zlyhal. James nastúpil za United vo všetkých súťažiach na 74 duelov, strelil deväť gólov a pridal deväť asistencií.