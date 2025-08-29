< sekcia Šport
Daniel po odchode z Trnavy zakotvil v Skalici
Daniel len nedávno skončil na vlastnú žiadosť v Spartaku Trnava, kde pôsobil od leta 2022.
Autor TASR
Trnava 29. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Erik Daniel sa stal novou posilou MFK Skalica. O dohode s 33-ročným krídelníkom informovali Záhoráci na sociálnych sieťach.
Daniel len nedávno skončil na vlastnú žiadosť v Spartaku Trnava, kde pôsobil od leta 2022. V trnavskom drese odohral 129 zápasov, v ktorých si pripísal 18 gólov a 15 asistencií. „V Trnave som cítil, že potrebujem zmenu a cítil som, že tu som doma. Jediné, čo som mal na mysli, je Skalica, keďže to tu poznám. Prvé dojmy sú dobre, ja som sem chcel ísť pomôcť,“ uviedol Daniel na klubových sociálnych sieťach.
