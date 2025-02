Kvarteto Slovákov nepostúpilo na MS z kvalifikácie šprintu

Trondheim 27. februára (TASR) - Kvarteto slovenských reprezentantov v behu na lyžiach nepostúpilo z kvalifikácie šprintu voľnou technikou na MS v severských disciplínach v Trondheime. Najlepší z nich Jáchym Cenek obsadil 62. miesto so stratou 15,87 na najrýchlejšieho domáceho Nóra Johannesa Hösflota Kläba, obhajcu titulu. Denis Tilesch bol 85. (+21,38), Andrej Renda 91 (+23,65) a Michal Adamov 98. (+25,68).



Slovenské reprezentantky Mária Danielová s Emíliou Rendovou neuspeli v kvalifikácii šprintu voľnou technikou na MS v severských disciplínach v Trondheime. Danielová obsadila 62. miesto so stratou 33,11 na najrýchlejšiu Švédku Jonnu Sundlingovú, dvojnásobnú obhajkyňu titulu.



Rendovú klasifikovali na 81. priečke (+44,63). Kvalifikácia príliš nevyšla líderke celkového poradia Svetového pohára Američanke Jessice Digginsovej, napokon však postúpila z 26. miesta medzi elitnú tridsiatku do vyraďovacích bojo, ktoré boli v nórskom stredisku na programe od 12.30 h