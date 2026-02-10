Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Danielová v kvalifikácii šprintu klasicky ďaleko za postupom

Na snímke slovenská bežkyňa na lyžiach Mária Danielová počas šprintu v bežeckom lyžovaní na zimných olympijských hrách 2026 v talianskom Tesere v utorok 10. februára 2026. Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

V utorkovej kvalifikácii v stredisku Tesero za postupujúcou tridsiatkou výrazne zaostala, keď časom 4:08,27 min obsadila 60. miesto.

Autor TASR
Tesero 10. februára (TASR) - Slovenská bežkyňa na lyžiach Mária Danielová sa nepredstaví vo finálovej fáze šprintu klasickou technikou na ZOH 2026. V utorkovej kvalifikácii v stredisku Tesero za postupujúcou tridsiatkou výrazne zaostala, keď časom 4:08,27 min obsadila 60. miesto.

Dvadsaťštyriročná Danielová absolvovala svoj debut v olympijskej stope a v silnej konkurencii by bol jej prienik medzi elitnú tridsiatku veľkým prekvapením. Na 1,5 km dlhej trati zdolala 29 súperiek, na postupové pozície jej chýbalo takmer 20 sekúnd. Na ZOH by sa mala ešte predstaviť vo štvrtok na 10 km voľne s intervalovým štartom.

V kvalifikácii dominovali Švédky, ktoré obsadili prvé tri priečky - za najrýchlejšou Linn Svahnovou bola druhá obhajkyňa titulu a úradujúca svetová šampiónka v šprinte Jonna Sundlingová a tretia skončila Johanna Hagströmová. Danielová stratila na Svahnovú 32,06 sekundy.

Štvrťfinále šprintu bolo v údolí Val di Fiemme na programe od 11.45 h, finálový beh o medaily od 13.24 h.
