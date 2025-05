Daniels z Atlanty získal cenu pre hráča s najlepším zlepšením v NBA

Atlanta 1. mája (TASR) - Cenu pre hráča s najlepším zlepšením v NBA získal Dyson Daniels z Atlanty Hawks. Za americkým krídelníkom zaostal v hlasovaní Ivica Zubac z Los Angeles Clippers a Cade Cunningham z Detroitu.



Daniels bol pred rokom v lete súčasťou výmeny za Dejounteho Murrayho a po príchode z New Orleans Pelicans výrazne zlepšil svoje štatistiky. Bodový priemer zvýšil z 5,8 na 14,1, doskoky z 3,9 na 5,9, asistencie z 2,7 na 4,4 a zisky z 1,4 na 3,0 na zápas. V základnej časti zaznamenal celkovo 229 ziskov, čo je najviac v lige od roku 1996, kedy Gary Payton dosiahol na číslo 231. „Povedali mi, že moja obrana je ako infekcia, ja tomu hovorím moja práca. Náš tím je stále ďaleko od toho, aby mal nepreniknuteľnú obranu, no v tejto sezóne podľa mňa urobil krok správnym smerom,“ povedal hráč Atlanty, ktorá po základnej časti obsadila vo Východnej konferencii 8. miesto, no v play in prehrala s Orlandom i Miami a nedostala sa do play off.