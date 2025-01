Danilo po dohode skončil v Juventuse, namierené má do Flamenga

Rio de Janeiro 27. januára (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu Juventus Turín sa po vzájomnej dohode rozhodlo ukončiť kontrakt s 33-ročným obrancom Danilom. Brazílčan sa vracia do rodnej krajiny, kde má podpísať dvojročnú zmluvu s Flamengom.



Danilo mal s Juventusom platný kontrakt do konca tejto sezóny, už dlhšiu dobu však nefiguroval v plánoch trénera Thiaga Mottu. "Vedel som, že tento deň skôr či neskôr príde, ale nikdy nie ste pripravený na to, aby ste povedali dovidenia," vyjadril sa hráč na sociálnych sieťach. Brazílsky stopér bol súčasťou Juventusu päť a pol roka, za ten čas získal majstrovský titul, dvakrát vyhral Taliansky pohár a raz Taliansky superpohár.



Turínsky klub sa snaží v januárovom prestupovom období posilniť zadné rady, dlhšiu dobu sa zaujíma o slovenského obrancu Dávida Hancka. Informovala agentúra AFP.