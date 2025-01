Danka Hrbeková sa uchádza o miesto vo výkonnom výbore EOV

Kandidáti na funkcie v EOV



Prezident: Spyros Capralos (Gréc.)

Viceprezidentka: Daina Gudzinevičiut (Lit.)

Generálny sekretár: Carlo Mornati (Tal.)

Pokladník: Peter Mennel (Rak.)

Kandidáti na 12 pozícií vo VV EOV: Hasan Arat (Tur.), José Manuel Araújo (Portug.), Franjo Bobinac (Slovin.), Victoria Cabezasová (Šp.), Mihai Covaliu (Rum.), Daniel Dimevski (S. Mac.), Zsolt Gyulay (Maď.), Mamuka Chabareli (Gruz.), Líney Rut Halldórsdóttirová (Isl.), Danka HRBEKOVÁ (SR), Zlatko Mateša (Chor.), Annamarie Phelpsová (V. Brit.), Jean-Michel Saive (Belg.), Emma Terhová (Fín.), Anneke van Zanenová-Niebergová (Hol.), Mariana Vasilevová (Azerb.), Cristina Vasilianovová (Mold.), Djordje Višacki (Srb.), Thomas Weikert (Nem.)

Bratislava 3. januára (TASR) - Viceprezidentka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Hrbeková sa uchádza o miesto v exekutíve Európskych olympijských výborov (EOV). Najvyšších predstaviteľov a členov výkonného výboru budú voliť na prelome februára a marca na 54. valnom zhromaždení EOV vo Frankfurte nad Mohanom.Post prezidenta chce obhájiť jediný kandidát Grék Spyros Capralos. Protikandidátov nemajú ani aktuálna viceprezidentka Daina Gudzinevičiuteová z Litvy a pokladník Peter Mennel z Rakúska. Carlo Mornati, doterajší generálny sekretár Talianskeho národného olympijského výboru (CONI), sa ako jediný uchádzač prihlásil o rovnaký post v EOV. Funkciu po 19 rokoch uvoľní jeho krajan Raffaele Pagnozzi.Devätnásť mužov i žien sa bude uchádzať o 12 miest vo výkonnom výbore EOV na najbližšie štvorročné obdobie. Medzi nimi sa nachádza deväť doterajších členov exekutívy. Hrbeková je jednou zo štyroch kandidujúcich členov MOV, šiestich olympijských medailistov a desiatich účastníkov OH. Hrbeková získala na OH 2012 v Londýne bronz v skeete a pod piatimi kruhmi nechýbala od roku 2008. Pod rodným priezviskom Barteková zaznamenala aj titul majsterky sveta (2023) a štyrikrát vyhrala európsky šampionát (2008, 2010, 2018, 2023).EOV musí podľa pravidiel zvoliť zo 16 volených funkcionárov minimálne päť mužov a päť žien. Kandidatúry mohli podávať do 30. decembra 2024. Informoval o tom oficiálny web SOŠV.