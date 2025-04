Dánka Tausonová bude pre zranenie chýbať v zápasoch proti SR a USA

Kodaň 7. apríla (TASR) - Tenistka Clara Tausonová nebude reprezentovať Dánsko na blížiacich sa zápasoch Pohára Billie Jean Kingovej proti Slovensku a USA. Príčinou sú pretrvávajúce problémy s chrbtom, ktoré jej bránia v účasti na reprezentačných dueloch. Informoval o tom Dánsky tenisový zväz (DTF).



„Bohužiaľ, môj chrbát zle zareagoval na zápasy v Miami, hoci som sa snažila hrať do poslednej chvíle. Rehabilitácia napreduje, no nie som v stave, aby som zvládla náročné duely. Niekoľko z nás zažilo minulý týždeň podobné problémy, musíme si lepšie organizovať kalendár, čo by nám malo pomôcť znížiť riziko zranení,“ uviedla 22-ročná Dánka.



Dánsko odohrá zápas proti Slovensku v piatok 11. apríla a proti USA nastúpi o deň neskôr. Na súpiske chýba aj Caroline Wozniacká, ktorá v nedeľu večer oznámila, že čaká tretie dieťa. Zvyšok dánskeho tímu, v zložení Johanne Svendsenová, Rebecca Munk Mortensenová, Laura Brunkelová a Emilie Francatiová odcestoval do Bratislavy v pondelok.



„Je to pre mňa mimoriadne ťažké rozhodnutie, že nemôžem byť súčasťou tímu, ktorý je už na Slovensku. Reprezentovať Dánsko je pre mňa veľká česť, len za posledné dva roky som odohrala 13 medzištátnych zápasov a tiež štartovala na olympiáde. Som hrdá na to, čo sme ako tím dosiahli a už sa teším na ďalšiu príležitosť byť súčasťou družstva,“ uzavrela Tausonová.