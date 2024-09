Daňo, Marinčin a Hudáček režírovali obrat Třinca v Rouene

Liga majstrov - 2. kolo:



Les Dragons de Rouen - HC Oceláři Třinec 3:5 (1:1, 2:0, 0:4)



Góly: 16. Duquette, 32. Simonsen, 34. Rech - 12. a 52. DAŇO, 45. MARINČIN, 47. Vrána, 54. HUDÁČEK







Straubing Tigers - AIK Skelleftea 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 33. Klein, 53. Fonstad, rozh. nájazd Lipon - 9. Forsfjäll, 30. Johnsson,







EC Red Bull Salzburg - SonderjyskE Ishockey 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)



Góly: 1. a 22. Rowe, 21. Robertson, 23. Schneider, 35. Huber, 46. Thaler - 42. Krag-Christensen, 60. Wiklund







Pelicans Lahti - Servette Ženeva 5:4 pp a sn (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 12. Tukiainen, 25. Horký, 38. Zábranský, 58. Jordán, rozh. nájazd Tukiainen - 19. a 39. Granlund, 34. Hischier, 60. Hartikainen







Färjestad Karlstad - KAC Klagenfurt 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)



Góly: 13. a 14. Steen, 8. Alba, 38. Bergkvist, 47. Björklund, 50. Berglund - 16. Hundertpfund, 52. Peeters



Bratislava 8. septembra (TASR) - Hokejisti úradujúceho víťaza českej extraligy HC Oceláři Třinec zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 2. kola Ligy majstrov vo francúzskom Rouene 5:3, hoci ešte po druhej tretine prehrávali 1:3. K obratu výrazne prispeli slovenskí hokejisti, ktorí sa postarali o štyri z piatich gólov "oceliarov". Dva zaznamenal Marko Daňo.Daňo otvoril skóre duelu v 12. min, no potom trikrát rozvlnili sieť domáci. Na 2:3 znížil v 45. minúte obranca Martin Marinčin, a v 52. min sa postaral o víťazný zásah Daňo. Skóre uzavrel v 54. minúte Libor Hudáček. Třinec má po dvoch dueloch na konte 5 bodov.Hráči Färjestadu aj v druhom vystúpení zabodovali naplno, keď zdolali na domácom ľade v Karlstade Klagenfurt 6:2. V drese domácich nastúpil v prvej formácii aj slovenský útočník Marián Studenič, no do kanadského bodovania sa nezapísal.