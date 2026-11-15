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Daňo pomohol dvoma gólmi k výhre Třinca v Kladne
Oceláři vyhrali tretí zápas za sebou a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke.
Autor TASR
Praha 15. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo strelil v nedeľňajšom stretnutí 19. kola českej extraligy dva góly, ktorými pomohol Třincu k víťazstvu 4:1 na ľade Kladna. Gólom a asistenciou prispel k výhre hostí jeho krajan Libor Hudáček, Martin Marinčin mal jednu asistenciu. Oceláři vyhrali tretí zápas za sebou a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke.
Gólovo sa presadil aj ďalší slovenský útočník Viliam Čacho, ktorý sa jedným presným zásahom podieľal na víťazstve Hradca Králové na ľade pražskej Sparty 3:1. Celý zápas za hostí odchytal Stanislav Škorvánek, ktorý predviedol 22 úspešných zákrokov. Matúš Sukeľ vsietil jediný gól Litvínova, ktorý prehral v Liberci 1:5. V domácom drese si asistenciu pripísal Martin Faško-Rudáš.
Gólovo sa presadil aj ďalší slovenský útočník Viliam Čacho, ktorý sa jedným presným zásahom podieľal na víťazstve Hradca Králové na ľade pražskej Sparty 3:1. Celý zápas za hostí odchytal Stanislav Škorvánek, ktorý predviedol 22 úspešných zákrokov. Matúš Sukeľ vsietil jediný gól Litvínova, ktorý prehral v Liberci 1:5. V domácom drese si asistenciu pripísal Martin Faško-Rudáš.
Česká extraliga - 19. kolo:
HC Sparta Praha – Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 18. Řepík – 10. ČACHO, 31. Vukojevic, 59. R. Pavlík
/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý zápas, vykryl 22 striel/
Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 4. Rychlovský (FAŠKO-RUDÁŠ), 11. A. Najman, 23. Sandberg, 34. Jansa, 47. Zeman – 34. M. SUKEĽ
Rytíři Kladno – HC Oceláři Třinec 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)
Góly: 47. Kempný – 23. DAŇO (L. HUDÁČEK), 32. L. HUDÁČEK, 33. M. Růžička, 34. DAŇO (MARINČIN)
HC Sparta Praha – Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 18. Řepík – 10. ČACHO, 31. Vukojevic, 59. R. Pavlík
/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý zápas, vykryl 22 striel/
Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 4. Rychlovský (FAŠKO-RUDÁŠ), 11. A. Najman, 23. Sandberg, 34. Jansa, 47. Zeman – 34. M. SUKEĽ
Rytíři Kladno – HC Oceláři Třinec 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)
Góly: 47. Kempný – 23. DAŇO (L. HUDÁČEK), 32. L. HUDÁČEK, 33. M. Růžička, 34. DAŇO (MARINČIN)