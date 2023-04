Daňo rozhodol 3. finálový duel Třinca: Som rád, že to bol víťazný gól

Třinec 23. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo strelil v sobotňajšom treťom zápase finálovej série českej extraligy jediný gól stretnutia a jeho Třinec tak môže už v nedeľu získať majstrovský titul. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedie nad Hradcom Králové 3:0 a mieri tak za tretím celkovým triumfom za sebou.



Daňo strelil v základnej časti 29 gólov a bol najlepší strelec celej ligy. V play off však strelil v sobotu len druhý presný zásah, keď prekonal v 21. minúte z úniku brankára Matěja Machovského bekhendovou kľučkou. "Sústredil som sa, aby ma nedobehol obranca a aby som zdvihol puk nad betón a nie do lapačky. Som rád, že sa to podarilo a že išlo o víťazný gól," povedal Daňo v rozhovore pre klubový web. V šestnástich zápasoch vyraďovacej fázy skóroval predtým len raz - počas power play na ľade Sparty Praha (3:0) s asistenciou krajana Martina Marinčina. Celkovo to bol preňho piaty presný zásah v play off najvyššej českej súťaže, čím sa vyrovnal svojmu otcovi Jozefovi.



Do úniku ho poslal Aron Chmielewski - našiel ho na útočnej modrej medzi dvoma obrancami. "Kričal som naňho, nech to dá o mantinel. Rozhodol sa to hodiť stredom a puk mi pristál na bekhende. Som rád, že som si dokázal zakryť puk a že moje zakončenie tam konečne padlo," opísal akciu slovenský útočník, ktorý bol s 51 bodmi druhý najproduktívnejší hráč základnej časti po spoluhráčovi Martinovi Růžičkovi. V treťom zápase vyzdvihol aj výkon brankárov: "Šance boli na oboch stranách, brankári chytali výborne a my sme využili tú našu. Potom sme to zavreli, blokovali sme strely a Káca nás v dôležitých momentoch podržal. Na konci mali v presilovke dobrý signál, hrali to o zadný mantinel a trafili bočnú sieť."



Daňo pôsobí v Třinci od roku 2021 a prípadný titul by bol preňho druhý. "Každý vie, čo má robiť. Systém máme rovnaký už niekoľko rokov a noví chalani sa do toho dostali. Sme aktívni, keď potrebujeme a keď vedieme, dokážeme sa stiahnuť," vysvetlil 28-ročný útočník, ktorého tím prešiel v tomto ročníku play off okrem Sparty (4:2) aj cez Litvínov (3:0) a Pardubice (4:3). Hradec je vo finále prvýkrát v histórii a v premiére nebude chcieť prehrať v najkratšom možnom čase.



"Určite to bude náročné, už nemajú čo stratiť. Pokiaľ však budeme hrať rovnako ako dnes, možno s lepším začiatkom, verím, že máme šancu na úspech. Opäť je treba hrať obetavo celý zápas," povedal Daňo k štvrtému zápasu, ktorý je na programe v nedeľu o 17.00 h na ľade Třinca.