Daňo sa dvoma gólmi a asistenciou podieľal na víťazstve Třinca
Od nástupu Slováka Borisa Žabku na post hlavného trénera tak Oceláři ešte neprehrali.
Autor TASR
Třinec 7. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo sa výrazným spôsobom podieľal na víťazstve Třinca nad Karlovými Varmi 6:3 v stredajšom zápase 39. kola českej extraligy. Pod triumf domáceho tímu sa podpísal dvoma gólmi a asistenciou. Jedným presným zásahom pomohli k výhre jeho krajania Vladimír Dravecký a Libor Hudáček, za hostí skóroval ďalší slovenský útočník Jakub Minárik.
Od nástupu Slováka Borisa Žabku na post hlavného trénera tak Oceláři ešte neprehrali. Vybojovali piate ligové víťazstvo v rade a posunuli sa na druhé miesto tabuľky, Karlove Vary sú štvrté.
Česká extraliga - 39. kolo:
HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlove Vary 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)
Góly: 5. DAŇO, 6. M. Kovařčík, 18. DRAVECKÝ, 31. DAŇO, 35. HUDÁČEK (DAŇO), 59. M. Kovařčík (MARINČIN) - 39. MINÁRIK, 55. Šťastný, 59. Jones
