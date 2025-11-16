Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Šport

Dánov pred záverom trápi choroba, Riemer: „Teraz je sezóna“

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obranca Joachim Andersen a útočník Rasmus Höjlund vynechali už sobotný duel C-skupiny proti Bielorusku (2:2).

Autor TASR
Kodaň 16. novembra (TASR) - Káder dánskej futbalovej reprezentácie zasiahla pred kľúčovým zápasom kvalifikácie MS 2026 proti Škótsku choroba. Zdravotné problémy majú dvaja hráči i člen realizačného tímu.

Obranca Joachim Andersen a útočník Rasmus Höjlund vynechali už sobotný duel C-skupiny proti Bielorusku (2:2). „Teraz je na takéto veci sezóna. Nedá sa chrániť na sto percent, ale robíme všetko, čo je v našich silách. Dúfame, že sa nám to podarilo zastaviť a že v utorok budeme mať 24 mužov, ktorí sú pripravení hrať a schopní bojovať,“ uviedol tréner reprezentácie Brian Riemer podľa AP.

Dánsko má na čele tabuľky pred Škótskom len jednobodový náskok a práve na pôde tohto súpera sa v utorok predstaví v boji o priamy postup na budúcoročný šampionát.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka