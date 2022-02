Dánski hokejisti majú 6 nakazených hráčov, veria vo falošnú pozitivitu

Peking 2. februára (TASR) - V tíme dánskej hokejovej reprezentácie sa po prílete do dejiska ZOH v Pekingu objavilo šesť pozitívnych prípadov koronavírusu. Tréner Heinz Ehlers však verí, že štyria hráči by sa mohli k mužstvu pripojiť už vo štvrtok.



"Samozrejme, že je to frustrujúce, dnes sme mali trénovať presilovky a traja zo štyroch hráčov tu nie sú," povedal Ehlers po stredajšom prvom tréningu v dejisku hier pre agentúru AP. Nakazení sú útočníci Matthias Asperup, Nick Olesen, Mikkel Boedker, obranca Markus Lauridsen a dvaja hráči z tzv. taxi tímu. "Vyzerá to tak, že štyria z nich sú falošne pozitívni," povedal v tejto súvislosti dánsky reprezentant a niekdajší hráč Detroitu Red Wings i NY Islanders Frans Nielsen.



Olympijský hokejový turnaj odštartuje 9. februára a Dáni v tento deň nastúpia proti Českej republike. Krajina z Jutského polostrova má hokejový tím na ZOH prvýkrát v histórii, do Pekingu sa kvalifikovali mužský aj ženský výber.