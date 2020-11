Dánsko muselo povolať náhradníkov za hráčov z Premier League

Kodaň 8. novembra (TASR) - Tréner dánskej futbalovej reprezentácie Kasper Hjulmand musel povolať náhradníkov po tom, ako Veľká Británia zaviedla prísnejšie opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Dáni si v stredu v prípravnom zápase zmerajú sily so Švédmi, v Lige národov nastúpia proti Islandu a Belgicku.



V dánskom výbere figurovali siedmi hráči z Premier League, ktorým by po návrate z rodnej krajiny hrozila karanténa. Spojené kráľovstvo zaviedlo obmedzenia pre cestujúcich z Dánska, kde objavili v norkách mutáciu koronavírusu prenosnú na človeka. Dánska futbalová únia (DBU) nezískala záruky, že reprezentanti by po návrate do Veľkej Británie dostali výnimku z nových pravidiel. Informovala o tom agentúra DPA.