VIDEO: Dánsko padlo so Švajčiarskom, Helvéti s plným počtom bodov

MS 2021 A-skupina:



Dánsko - Švajčiarsko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Gól: 14. Meier (Hischier, Müller). Rozhodovali: Šír (ČR), Stano – Synek (obaja SR), Ondráček, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.



Dánsko: Dahm – Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, Larsen, O. Lauridsen, Kristensen, Krogsgaard – Nicklas Jensen, Jakobsen, Boedker – Andersen, J. Jensen, Hardt – True, Bau Hansen, Meyer – Madsen, Poulsen, From – Olesen

Švajčiarsko: Berra – Müller, Siegenthaler, Untersander, Moser, Diaz, Geisser, Alatalo, Heldner – Praplan, Scherwey, Bertschy – Meier, Hischier, Andrighetto – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl, Kurashev, Vermin

Riga 23. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska si na MS v Rige pripísali druhé víťazstvo. V nedeľnom zápase v "slovenskej" A-skupine zdolali Dánsko 1:0 a na konte majú plný počet 6 bodov. O ich triumfe rozhodol v 14. minúte Timo Meier.Jeden z hlavných arbitrov zápasu bol Slovák Peter Stano, na čiarach mu pomáhal jeho krajan Šimon Synek.Dáni odohrajú svoj tretí zápas na šampionáte v utorok po dni voľna s Veľkou Britániou (15.15 h), Švajčiari sa v rovnaký deň stretnú o 19.15 so Švédskom.Švajčiari vstúpili do zápasu veľmi aktívne, mali lepší pohyb, pramenila z toho aj strelecká aktivita. Bez problémov ustáli aj prvé oslabenie v zápase, hneď po ňom sa rútil na Dahma Meier. Puk však namieril len do lapačky brankára. V 14. minúte však už mieril presne a strelil svoj tretí gól na šampionáte. Prostredná časť gól nepriniesla, hral sa vyrovnaný hokej a prakticky bez veľkej šance. Za zmienku stojí len individuálna akcia Hofmanna, ktorý nepremenil samostatný nájazd. V tretej tretine mal veľkú šancu Ambühl a v závere zápasu aj Kurashev, ale viac gólov už nepadlo.