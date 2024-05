Dánsko podľahlo Kanade 1:5 v A-skupine, tri body Bedarda

A-skupina:

Dánsko - Kanada 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)



Góly: 7. Wejse (Storm, Poulsen) - 3. Bedard (Bunting, Guhle), 16. Cozens (Tavares, Byram), 42. Bedard (Guenther), 58. Mercer (McBain, Tanev), 60. Dubois (Bedard, Zellweger). Rozhodcovia: Brander (Fín.), HRONSKÝ (SR) - Heffner, Hofer (obaja Nem.), vylúčení: 6:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 16.015 divákov.



Dánsko: Dichow - M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Bruggisser, B. Jensen, Larsen - Blichfeld, Russell, Aagaard - Olesen, True, From - Scheel, Mölgaard, Andersen - Poulsen, Wejse, Storm - Schultz

Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Bedard, Paul, Bunting - Mercer, McBain, Tanev - Guenther, Cozens, Mangiapane - Dubois, Tavares, Hagel - McCann

Praha 12. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS v Prahe. V nedeľňajšom stretnutí A-skupiny zdolali Dánsko 5:1. "Javorové listy" v úvodnej tretine dominovali a strelili dva góly, no v druhej to bol vyrovnaný duel, v ktorom mohli Dáni viackrát vyrovnať, no nevyužili svoje šance ani presilovky. V závere boli už opäť lepší favoriti.Kanaďania nastúpia najbližšie v utorok o 20.20 h proti Rakúsku, Dáni o štyri hodiny skôr v severskom súboji s Nórskom.Kanaďania potvrdzovali úlohu favoritov a i keď to z ich strany nebol ofenzívny "uragán", do prvej prestávky si vytvorili dvojgólový náskok. Už v tretej minúte sa presadil strelou od modrej Bedard, ktorého gól rozhodcovia najprv neuznali pre bránenie v hre brankárovi, no video ukázalo, že Buntinga natlačil do bránkoviska O. Lauridsen. Na dva nula zvýšil počas presilovky v 16. minúte Cozens opäť strelou z diaľky. Tentokrát zakryl brankárovi výhľad M. Lauridsen. V úvode druhej časti sa obraz hry úplne otočil. Dáni do nej vleteli odvážne, vytvorili si niekoľko šancí za sebou a v 27. minúte znížili po dorážke Wejseho. Následne mohli vyrovnať, no nik z nich nedotlačil puk za Binningtona, ktorý bol ďaleko z bránky. Dáni v tej chvíli viedli na strely v 2. tretine 7:1. Ďalší gól však nepridali ani v troch presilovkách po sebe. Kanada upravila na rozdiel dvoch gólov v úvode tretej tretiny, keď Bedard zachytil rozohrávku Dánov, potiahol puk, prihral Guentherovi a nakoniec dorazil puk do siete. Bol to už jeho štvrtý gól na turnaji. Dáni potom nevyužili štvrtú presilovku, v dvoch po sebe neuspeli ani ich súperi, no tí pridali štvrtý gól do prázdnej bránky a piaty v poslednej minúte v presilovke.o Jordanovi Binningtonovi, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča Kanady: "J.", strelec jediného gólu Dánska: "1. Kanada 2 2 0 0 0 9:3 62. Česko 2 1 1 0 0 7:3 53. Fínsko 2 1 0 1 0 8:1 44. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 5:2 3------------------------------------5. Dánsko 2 1 0 0 1 6:6 36. Rakúsko 1 0 0 0 1 1:5 07. Nórsko 2 0 0 0 2 5:11 0------------------------------------8. V. Británia 2 0 0 0 2 2:12 0