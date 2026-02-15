< sekcia Šport
Dánsko porazilo Lotyšsko v C-skupine, Dáni dosiahli prvé víťazstvo
Dáni mali ideálny štart do zápasu, keď Olesen už v 23. sekunde potrestal chybu súpera v rozohrávke.
Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili nad Lotyšskom 4:2 v záverečnom zápase oboch tímov v základnej C-skupine na ZOH v Miláne. Lotyši nevyužili príležitosť dostať sa na 2. miesto a získať výhodnejšiu pozíciu do osemfinálového pavúka. O konečnom poradí v C-skupine rozhodne večerný zápas USA - Nemecko (od 21.10), ktorý zároveň definitívne určí dvojicu predkola play off, z ktorej vzíde súper Slovenska vo štvrťfinále.
Dáni mali ideálny štart do zápasu, keď Olesen už v 23. sekunde potrestal chybu súpera v rozohrávke. Od 5. minúty bolo už 2:0 po tom, čo Aagaard využil presilovku. Gól Ehlersa v 17. minúte znamenal už trojgólový náskok, no gól „do šatne“ v podaní Zileho vrátil Lotyšov do zápasu. Lotyši sa snažili vyrovnať a v 27. minúte ich k tomu priblížil presný zásah Tralmaksa - 3:2. Lotyši mali v tretej tretine výrazne navrch, no obranu Dánov nedokázali prekonať ani počas hry bez brankára. V nej Olesen uzavrel skóre zápasu na 4:2.
ZOH 2026, C-skupina
Dánsko - Lotyšsko 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Góly: 1. Olesen (Aagaard), 5. Aagaard (Olesen, Wejse), 17. Ehlers (Bjorksrand, M. Lauridsen), 58. Olesen (O. Lauridsen, Eller) - 20. Zile (Jaks, Tralmaks), 27. Tralmaks (Zile, Girgensons). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Furlatt - Brisebois (obaja Kan.), Davis (USA), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3983 divákov.
Dánsko: Andersen - M. Lauridsen, J. Jensen, Setkov, Nich. Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen - Ehlers, True, Bjorkstrand - Nick. Jensen, Eller, Blichfeld - Aagaard, Fisker Mölgaard, Olesen - Russell, Wejse, Storm
Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis - Tralmaks, Girgensons, Vilmanis - Daugavinš, Blueger, Krastenbergs - Balcers, Ločmelis, Rih. Bukarts - Dzierkals, Batna, Ravinskis - Rob. Bukarts
Dánsko - Lotyšsko 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Góly: 1. Olesen (Aagaard), 5. Aagaard (Olesen, Wejse), 17. Ehlers (Bjorksrand, M. Lauridsen), 58. Olesen (O. Lauridsen, Eller) - 20. Zile (Jaks, Tralmaks), 27. Tralmaks (Zile, Girgensons). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Furlatt - Brisebois (obaja Kan.), Davis (USA), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3983 divákov.
Dánsko: Andersen - M. Lauridsen, J. Jensen, Setkov, Nich. Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen - Ehlers, True, Bjorkstrand - Nick. Jensen, Eller, Blichfeld - Aagaard, Fisker Mölgaard, Olesen - Russell, Wejse, Storm
Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis - Tralmaks, Girgensons, Vilmanis - Daugavinš, Blueger, Krastenbergs - Balcers, Ločmelis, Rih. Bukarts - Dzierkals, Batna, Ravinskis - Rob. Bukarts
Dáni mali ideálny štart do zápasu, keď Olesen už v 23. sekunde potrestal chybu súpera v rozohrávke. Od 5. minúty bolo už 2:0 po tom, čo Aagaard využil presilovku. Gól Ehlersa v 17. minúte znamenal už trojgólový náskok, no gól „do šatne“ v podaní Zileho vrátil Lotyšov do zápasu. Lotyši sa snažili vyrovnať a v 27. minúte ich k tomu priblížil presný zásah Tralmaksa - 3:2. Lotyši mali v tretej tretine výrazne navrch, no obranu Dánov nedokázali prekonať ani počas hry bez brankára. V nej Olesen uzavrel skóre zápasu na 4:2.
tabuľka C-skupiny
1. USA 2 2 0 0 0 11:4 6
2. Nemecko 2 1 0 0 1 6:5 3
3. Dánsko 3 1 0 0 2 8:11 3
4. Lotyšsko 3 1 0 0 2 7:12 3
1. USA 2 2 0 0 0 11:4 6
2. Nemecko 2 1 0 0 1 6:5 3
3. Dánsko 3 1 0 0 2 8:11 3
4. Lotyšsko 3 1 0 0 2 7:12 3