Dánsko prehralo so Švajčiarskom 2:5, Hischier a Moy zhodne 2+1

B-skupina MS:



Dánsko - Švajčiarsko 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)



Góly: 23. Mölgaard, 29. Blichfeld (Aagaard, Olesen) - 15. Hischier (Marti, Fora), 36. Moy (Hischier, Meier), 39. Moy (Meier), 46. Riat (Moy, Schmid), 59. Hischier (Schmid). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Langin (Kan.) - Briganti (USA), Ondráček (ČR), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 10.095 divákov.



Dánsko: Dahm - Jensen Aabo, Bruggisser, M. Lauridsen, Lassen, O. Lauridsen, Koch - Nicklas Jensen, Russell, Olesen - Blichfeld, Mölgaard, Aagaard - From, Wejse, Meyer - Bau Hansen, True, Poulsen

Švajčiarsko: Charlin - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Fora, Marti, Berni - Moy, Hischier, Meier - Riat, Malgin, Andrighetto - Bertschy, Jäger, Hofmann - Knak, Schmid, Baechler - Ambühl



Herning 10. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti zvíťazili vo svojom druhom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v Herningu. V sobotňajšom stretnutí zdolali domáce Dánsko 5:2 a sú na čele tabuľky, no ich súperi odohrali iba jeden duel. Kapitán Nico Hischier a Tyler Moy prispeli k triumfu zhodne dvoma gólmi a asistenciou. Dáni sú bez bodu na poslednom mieste.Švajčiari nastúpia najbližšie v pondelok o 16.20 h proti USA, Dánov čaká o štyri hodiny neskôr duel s Českom.Prvá tretina sa niesla v réžii vicemajstrov sveta zo Švajčiarska, ktorí pustili súperov k prvej strele na bránku až v 19. minúte a to si domáci medzitým zahral aj presilovku. Favoriti vyťažili zo svojej prevahy gól v 15. minúte, Marti našiel pred bránkou kapitána Hischiera a tomu stačilo len doklepnúť puk do siete. V úvode druhej časti sa obraz hry zmenil, tlačili Dáni a v priebehu siedmich minút sa im podarilo otočiť skóre zásluhou Mölgaarda v oslabení a Blichfelda. Druhá desaťminútovka patrila naopak hosťom, ktorí sa po dvoch presných zásahoch Moya vrátili do vedenia. V 46. minúte pridal v presilovke poistku Riat a Švajčiari si už zvyšok duelu postrážili, pričom mohli dať aj ďalšie góly. V 59. minúte ešte zveľadil náskok do prázdnej bránky Hischier.1. Švajčiarsko 2 1 0 1 0 9:7 42. Nemecko 1 1 0 0 0 6:1 33. USA 1 1 0 0 0 5:0 34. Kazachstan 1 1 0 0 0 2:1 3--------------------------------5. Česko 1 0 1 0 0 5:4 26. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 07. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:6 0--------------------------------8. Dánsko 2 0 0 0 2 2:10 0