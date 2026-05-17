< sekcia Šport
Dánsko prehralo so Švédskom 2:6, favorit nedopustil prekvapenie
Reprezentanti Dánska nastúpia na ďalší zápas v pondelok 18. mája od 16.20 proti Kanade, Švédi budú hrať v rovnaký deň od 20.20 s Českom.
Autor TASR
Fribourg 17. mája (TASR) - Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Dánsko 6:2 v nedeľňajšom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku. V prvej polovici duelu si vypracovali štvorgólový náskok a neskôr dokázali odpovedať na oba presné zásahy Dánov. Pre Švédov to boli prvé tri body na turnaji, Dáni nebodovali ani vo svojom druhom zápase.
Reprezentanti Dánska nastúpia na ďalší zápas v pondelok 18. mája od 16.20 proti Kanade, Švédi budú hrať v rovnaký deň od 20.20 s Českom.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
Reprezentanti Dánska nastúpia na ďalší zápas v pondelok 18. mája od 16.20 proti Kanade, Švédi budú hrať v rovnaký deň od 20.20 s Českom.
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Dánsko - Švédsko 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Góly: 32. Blichfeld (Bruggisser, Olesen), 52. Aagaard (Blichfeld, Olesen) – 10. Ekholm (Björck, Raymond), 18. Ekman-Larsson (Stenberg, Raymond), 26. Raymond (Persson, de La Rose), 29. Silfverberg (Grundström, Hägg), 34. Björck (Stenberg, Ekman-Larsson), 56. L. Karlsson (Holmström, A. Johansson). Rozhodcovia: Borga (Švajč.), MacFarlane – Rey (obaja USA), Davidonis (Lot.), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 5095 divákov.
Dánsko: Sögaard - Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Scheel – From, A. True, Olesen – Blichfeld, Russell, Aagaard – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Poulsen – Schultz, Kjär, Storm
Švédsko: Söderblom – Ekholm, Larsson, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Hägg – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, De La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, Berglund, Grundström – Asplund
Dánsko - Švédsko 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Góly: 32. Blichfeld (Bruggisser, Olesen), 52. Aagaard (Blichfeld, Olesen) – 10. Ekholm (Björck, Raymond), 18. Ekman-Larsson (Stenberg, Raymond), 26. Raymond (Persson, de La Rose), 29. Silfverberg (Grundström, Hägg), 34. Björck (Stenberg, Ekman-Larsson), 56. L. Karlsson (Holmström, A. Johansson). Rozhodcovia: Borga (Švajč.), MacFarlane – Rey (obaja USA), Davidonis (Lot.), vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 5095 divákov.
Dánsko: Sögaard - Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Scheel – From, A. True, Olesen – Blichfeld, Russell, Aagaard – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Poulsen – Schultz, Kjär, Storm
Švédsko: Söderblom – Ekholm, Larsson, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Hägg – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, De La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, Berglund, Grundström – Asplund
tabuľka:
1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6
2. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6
3. Česko 2 1 0 1 0 6:4 4
4. Švédsko 2 1 0 0 1 9:7 3
................................
5. Slovinsko 1 0 1 0 0 3:2 2
6. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0
7. Dánsko 2 0 0 0 2 3:10 0
8. Taliansko 2 0 0 0 2 1:10 0
1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6
2. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6
3. Česko 2 1 0 1 0 6:4 4
4. Švédsko 2 1 0 0 1 9:7 3
................................
5. Slovinsko 1 0 1 0 0 3:2 2
6. Nórsko 1 0 0 0 1 1:2 0
7. Dánsko 2 0 0 0 2 3:10 0
8. Taliansko 2 0 0 0 2 1:10 0
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /