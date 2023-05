Dáni porazili Rakúsko 6:2 v A-skupine, štyri góly Dánska v 3. tretine

A-skupina:



Dánsko – Rakúsko 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)



Góly: 10. Ehlers (Jensen Aabo, O. Lauridsen), 34. Andersen (Aagaard), 47. Jensen Aabo (Andersen), 52. Jensen (M. Lauridsen), 53. Lassen (Andersen), 58. Russell (Ehlers) – 28. Raffl (Schneider, Heinrich), 49. Schneider (Rossi, Maier). Rozhodovali: Fernandez (USA), Hunnius – Hofer (obaja Nem.), Zunde (Lotyš.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3131 divákov.



Dánsko: Dichow – Lassen, M. Lauridsen, Koch, Jensen Aabo, Krogsgaard, O. Lauridsen, Gammelgaard – N. Jensen, Russell, Ehlers – Bödker, Poulsen, Storm – Scheel, Mölgaard, Andersen – Bau Hansen, Wejse, Olesen – Aagaard



Rakúsko: Kickert – Nickl, Wolf, Zündel, Heinrich, Maier, Brunner, Strong, Wimmer – M. Huber, Wukovits, P. Huber – Schneider, Nissner, Raffl – Haudum, Rossi, Zwerger – Thaler, Achermann, Ganahl

tabuľka A-skupiny:



1. USA 3 3 0 0 0 14:4 9



2. Dánsko 3 2 1 0 0 13:6 8



3. Švédsko 3 2 1 0 0 8:1 8



4. Fínsko 3 1 0 1 1 6:9 4



--------------------------------



5. Francúzsko 2 0 1 1 0 5:5 3



6. Rakúsko 2 0 0 1 2 3:13 1



7. Nemecko 3 0 0 0 3 5:8 0



--------------------------------



8. Maďarsko 2 0 0 0 2 2:10 0



Tampere 16. mája (TASR) - Dánski hokejisti zvíťazili aj v treťom zápase A-skupiny na MS, keď v utorok zdolali Rakúsko presvedčivo 6:2. Dáni prvýkrát v histórii triumfovali v elitnej kategórii v úvodných troch stretnutiach šampionátu.Gól a asistenciu zaznamenal dánsky útočník Nikolaj Ehlers, ktorý má na konte 6 bodov (4+2) a na čele produktivity sa dotiahol na Čecha Dominika Kubalíka.Dáni, ktorí sú s ôsmimi bodmi na 2. mieste, sa stretnú vo štvrtok s Nemeckom od 19.20 SELČ. Rakúšania získali v troch dueloch iba bod a v stredu od 15.20 nastúpia proti USA.Po vyrovnanom úvode otvorili ako prví skóre Dáni. V 10. minúte potrestal nedôraz rakúskej defenzívy Ehlers, pre ktorého to bol už štvrtý presný zásah na turnaji. Rakúšania zaváhali aj v 15. minúte, keď stratili puk pri zakladaní útoku, chybu obrancov však napravil brankár Kickert, ktorý zneškodnil pokus Wejseho. Gólové parametre mala na opačnej strane v 17. minúte strela rakúskeho obrancu Heinricha, ale Dichowovi pomohla žrď. V 28. minúte už sa Rakúsku podarilo vyrovnať, keď v presilovke strieľal z prvej aktívny Schneider a puk sa od korčule Raffla odrazil do bránky. Dánov mohol najskôr v 34. minúte poslať znovu do vedenia Ehlers, v úniku však Kickerta neprekonal. Podarilo sa to až o pár sekúnd Andersenovi, ktorý nedal Kickertovi šancu – 2:1. Rakúšania mohli vyrovnať po päťdesiatich sekundách tretieho dejstva Nissner, ale za Dichowom druhýkrát zvonila žrď. V 47. minúte napriahol spoza hráča Jensen Aabo a na svojom dvanástom šampionáte zabezpečil Dánom dvojgólové vedenie. O necelé dve minúty ešte Rakúšania dokázali reagovať a na rozdiel gólu znížil Schneider, v 52. minúte však opäť vyšla Dánsku početná výhoda a šiesty presilovkový gól na turnaji zaznamenal Jensen. V 53. minúte definitívne rozhodol o treťom víťazstve Dánska Lassen. V 58. minúte ešte podčiarkol výbornú tretiu tretinu Russell, ktorý spečatil na konečných 6:2."Myslím, že je veľmi trpké prehrať takýmto rozdielom. Ani zďaleka sa výsledok nepribližuje tomu, čo sme predviedli. Urobili sme veľmi veľa vecí dobre a správne. Keď si odmyslím výsledok, bol to vlastne v mnohých oblastiach pozitívny zápas."