Dánsko- Švajčiarsko 0:6 v A-skupine, Helvéti rozhodli v 2. tretine

A-skupina (Helsinki):



Dánsko - Švajčiarsko 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)



Góly: 9. Herzog (Glauser, Corvi), 22. Meier (Moser, Malgin), 26. Suter (Malgin, Simion), 33. Moser (Malgin, Suter), 38. Kurashev (Hischier, Corvi), 47. Malgin (Meier, Moser). Rozhodovali: Ohlund (Švéd.), Rekucki - Davis (obaja USA), Sormunen (Fín.), vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 2645 divákov.



Dánsko: Dichow (41. Dahm) - Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Larsen, N. Jensen, Kristensen - Ehlers, Nielsen, Blichfeld - Storm, Scheel, Regin - Bau Hansen, Meyer, Bjorkstrand - Jakobsen, Poulsen, Aagaard - Asperup



Švajčiarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Fora, Moser, Fora, Glauser, Geisser, Egli, Marti - Bertschy, Hischier, Meier - Simion, Malgin, Suter - Ambühl, Corvi, Herzog - Thürkauf, Kurashev, Scherwey

Tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 11:2 6



2. Kanada 2 2 0 0 0 11:4 6



3. Dánsko 2 1 0 0 1 9:7 3



4. Nemecko 2 1 0 0 1 5:6 3



---------------------------------



5. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 5:4 3



6. Francúzsko 2 1 0 0 1 4:5 3



7. Taliansko 2 0 0 0 2 3:11 0



---------------------------------



8. Kazachstan 2 0 0 0 2 2:11 0

Helsinki 15. mája (TASR) - Švajčiarski hokejoví reprezentanti zvíťazili v nedeľňajšom zápase "slovenskej" A-skupiny MS vo Fínsku nad Dánskom jednoznačne 6:0. O triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej strelili štyri góly.Švajčiari sa najbližšie stretnú v utorok o 19.20 h s Kazachstanom, Dánsko nastúpi o štyri hodiny skôr proti Taliansku.Dáni si zahrali hneď v úvode zápasu presilovku, ale veľa vody v nej nenamútili. Švajčiari postupne prebrali opraty zápasu a v 9. minúte išli do vedenia. Hneď po buly dostal Herzog prihrávku na modrú čiaru, vypálil presne k žŕdke, od ktorej sa puk odrazil do siete. Dáni si vytvorili tlak počas ďalších dvoch presiloviek, no Genoni predviedol niekoľko dobrých zákrokov a skóre sa nezmenilo. V závere tretiny sa dostali do prečíslenia 2 na 1 Scherwey s Thürkaufom, no druhý menovaný netrafil bránku. Dáni prišli v prvej tretine o obrancu O. Lauridsena, ktorý išiel do šatne so zraneným ramenom. V úvode druhého dejstva si zahrali v početnej výhode už aj Švajčiari a využili ju už po deviatich sekundách zásluhou Meiera. O štyri minúty pridali tretí gól, keď video potvrdilo, že Dichow vykopol strelu Sutera spoza bránkovej čiary. V 21. minúte mohli znížiť Dáni pri presilovke, ale Ehlers trafil len do žŕdky. Trest prišiel vzápätí, Moser upravil na 4:0 a v 38. minúte využil ďalšiu početnú výhodu Švajčiarska Kurashev - 5:0. Dáni poslali do tretej tretiny Dahma namiesto Dichowa. Druhý brankár inkasoval v 47. minúte, keď Švajčiari využili tretiu presilovku zásluhou Malgina. Potom sa duel už len dohrával a Švajčiari si pripísali druhé víťazstvo na turnaji a sú na čele tabuľky.